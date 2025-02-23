Вашингтон висуває вимоги лише до України, тоді як Кремль отримує всі можливі поступки

Макфол закликав Вашингтон змінити стратегію переговорів і не піддаватися на тактику Кремля

Нинішній перемовний процес Вашингтона з Кремлем не приведе до довготривалого миру. Росія лише вимагає поступок, не пропонуючи нічого натомість. Як інформує «Главком», про це розповів посол США у Росії у 2012-14 роках, професор політичних наук, директор Інституту міжнародних досліджень Стенфордського університету, Майкл Макфол у проєкті «Ремовська Інтервʼю».

За словами Макфола, те, що відомо про перші контакти американської та російської сторін, свідчить – Вашингтон висуває вимоги лише до України, тоді як Кремль отримує всі можливі поступки.

«Поки що йдеться тільки про поступки з української сторони. Україна має віддати території, не вступати в НАТО, передати США половину прибутків від корисних копалин і навіть провести президентські вибори ще до переговорів. Це все – поступки Путіну», – заявив Макфол.

Він наголосив, що підхід американської сторони є помилковим і не може призвести до стійкого миру.

«Не можна погоджуватися на поступки на початку переговорів. Вони можливі в процесі. Але зараз США не домагаються жодних поступок від Путіна», – додав експосол.

Макфол також звернув увагу на досвідченість російських дипломатів. Наприклад, глава МЗС РФ Сергій Лавров перебуває на своїй посаді понад 20 років, тоді як американська переговорна команда працює лише кілька тижнів.

«Я бачу класичну тактику Кремля: нічого не пропонувати, вимагати максимум і чекати, що інша сторона почне це обговорювати всередині команди, бо зацікавлена в угоді. Але це не принесе ні вигоди США, ні доброї угоди для України», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент США Дональд Трамп може приїхати в будь-який момент, коли йому буде зручно. Пєсков зазначив, що Росія радо зустріне американського лідера в день святкування Дня Перемоги – 9 травня.

До слова, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.