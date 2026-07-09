Українська антибалістика. Зеленський розказав про проєкт Freyja – європейський аналог Patriot

Президент України розкрив перші деталі проєкту Freyja, який дасть можливість закрити наше небо і поділитися цим з союзниками

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск міжнародного проєкту Freyja – нової антибалістичної системи, яку Україна розробляє спільно з європейськими партнерами.

За задумом, вона має стати аналогом американської системи Patriot, але бути дешевшою та придатною для масового виробництва. Про це глава держави розповів, відповідаючи на запитання журналістів після саміту НАТО в Анкарі, пише «Главком».

За словами Зеленського, Freyja стане спільним європейським проєктом під керівництвом України. «Я б назвав її європейською, але, тим не менш, під нашим головуванням. Це наша антибалістична система, яка повинна бути аналогом Patriot щодо збиття балістичних цілей, але більш масового виробництва і більш дешевою системою. Принаймні таке завдання було сформульовано мною нашим виробникам», – сказав президент.

Глава держави повідомив, що вже найближчим часом відбудеться перша міжнародна зустріч, присвячена цьому проєкту.

«Перша наша зустріч у цьому напрямку буде у Франції. Це відбудеться найближчим часом, і ми обов'язково про це публічно скажемо», – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна планує об'єднати навколо Freyja держави, виробників озброєння та інвестиції для якнайшвидшої реалізації проєкту.

«Наше завдання – зібрати лідерів, компанії, інвестиції та представити відповідний проєкт спільного європейського виробництва антибалістичної системи під назвою Freyja. Представити його країнам, які можуть допомогти Україні зробити цей проєкт дуже швидко», – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що Україна здатна реалізувати цей проєкт самостійно, однак за підтримки союзників це вдасться зробити значно швидше.

«Ми можемо зробити це самі, але тоді пройдуть роки. Це дуже довго. А зараз ми можемо зробити це дуже швидко завдяки такій антибалістичній коаліції. Найближчими днями ми зустрінемося і представимо лідерам цей план», – сказав він.

За словами глави держави, якщо європейські країни та їхні оборонні компанії підтримають ініціативу, реалізація проєкту розпочнеться найближчим часом.

«Якщо лідери, їхні виробничі можливості та компанії підтримають Freyja, то Freya почне жити найближчим часом. Якщо чесно, це ціль номер один – антибалістика. Freya може допомогти Україні передусім закрити небо», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна запропонує долучитися до проєкту всім європейським партнерам, які підтримують нашу державу під час війни. «Ми поділимося цією ідеєю з усіма партнерами, передусім європейськими, які допомагають Україні під час цієї війни. Я думаю, що це дуже переможна ідея. Дай Боже, щоб партнери підтримали її, і дай Боже, щоб у наших виробників усе вийшло», – підсумував Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вже в найближчі тижні може зібратися антибалістична коаліція із семи країн, метою якої стане створення європейської альтернативної системи виробництва перехоплювачів.