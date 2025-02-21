Стало відомо, чого вимагала Росія від американців на перемовинах в Ер-Ріярді

Росіяни в Ер-Ріяді вимагали від американців вивести сили НАТО зі Східної Європи

Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Газета пише, що американська делегація відхилила вимогу Москви. Однак, немає жодних гарантій, що Вашингтон не піде на цю поступку російському диктаторові Володимиру Путіну.

«Наскільки я розумію, ситуація може змінюватися з години на годину або з дня на день», –сказав керівник апарату президента Румунії і радник з питань оборони і національної безпеки Крістіан Діаконеску натякаючи на останні заяви Трампа щодо президента Володимира Зеленського.

Він запевнив, що російська сторона на перемовинах в Саудівській Аравії «не змогла переконати американців» щодо виведення військ НАТО.

«Однак поступки Москві, зроблені адміністрацією Трампа останніми днями – від виключення членства України в НАТО до обіцянки нормалізувати відносини США з Росією – змушують уряди прифронтових східних держав Альянсу нервувати щодо намірів президента США», – повідомляє FT.

Анонімний топпосадовець повідомив Financial Times, що було повідомлення Вашингтону на різних рівнях, але немає точної інформації, що до Трампа це доходить. «Тому ризик і занепокоєння залишаються, що Росія обманом змусить Вашингтон до чогось через тиск на Україну», – сказав він.

До того ж, візити лідерів Великої Британії та Франції до Вашингтона, які мають відбутися наступного тижня, будуть спрямовані саме на те, щоб переконати Трампа не йти на цю вимогу Кремля.

Відомо, що президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідають Білий дім для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Трамп зустрінеться з Макроном 24 лютого, а зі Стармером – 27 лютого

Раніше ми писали, що минулими місяцями американські та російські дипломати таємно зустрічались у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні. Повідомляється, що остання така зустріч відбулась минулого тижня.

До слова, очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.