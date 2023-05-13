Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським
Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Про це повідомляє Associated Press.
Минулого місяця папа Франциск сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.
Нагадаємо, 13 травня у Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту до Італії.
Як з'ясували місцеві ЗМІ, український президент нібито «буквально кілька днів тому» звернувся з проханням про прийом Папою Римським у межах свого візиту до Риму.
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