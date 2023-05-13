Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським

Зеленський побував у Ватикані та зустрівся із папою Франциском

Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з офіційним візитом у Італії, зустрівся з Папою Римським у Ватикані. Про це повідомляє Associated Press.

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Минулого місяця папа Франциск сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.

Нагадаємо, 13 травня у Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту до Італії.

Як з'ясували місцеві ЗМІ, український президент нібито «буквально кілька днів тому» звернувся з проханням про прийом Папою Римським у межах свого візиту до Риму.