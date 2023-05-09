Маніфест у підтримку України: яскраві виступи Хорватії та Чехії на Євробаченні (відео)

Гурт Let 3 поглузував над Путіним та Лукашенком

Учасники цьогорічного Євробачення у своїх виступах намагаються всіляко підтримати Україну. Так, представники Хорватії заспівали про російського диктатора Володимира Путіна, а учасниці чеського гурту, серед яких є росіянка, заспівали українською мовою.

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Рок-гурт із Хорватії Let 3 виступив у першому півфіналі Євробачення-2023 з піснею Mama ŠČ. Хорватська рок-п’ятірка відома своїми епатажними виступами. На сцені частина гурту постала в сукнях, частина – у спідницях. Також на обличчі соліста був помітний яскравий мейк.

Нерідко треки колективу містять провокаційні тексти. Їхню пісню Mama ŠČ дехто інтерпретує як композицію-глузування над Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

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Пісня Mama ŠČ сатирично коментує російську агресію проти України. «Наше єдине бажання – щоб якомога швидше припинилася війна і запанували мир і любов», – сказали учасники хорватському медіа N1 Info.

Загалом, пісня висміює панування диктаторів, їхню жагу влади і контролю. Вважається, що трактор – зв’язок між Білоруссю і Росією. Таке посилання гурт зробив через трактор, який подарував Лукашенко на 70-річчя Путіна.

Свій номер Let 3 також обіграли танцями, а наприкінці всі учасники рок-гурту практично повністю оголили тіла.

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Також у першому півфіналі Євробачення-2023 виступили представники Чехії – гурт Vesna. Колектив вийшов на сцену конкурсу під 13 номером, виконавши пісню My Sister’s Crown.

Учасниці Vesna з’явилися на сцені в ніжно-рожевих брючних костюмах і з однаковими зачісками – довгими косами. Їхній номер вийшов запальним і енергійним.

Варто зазначити, що пісня My Sister’s Crown отримала чимало уваги від українських користувачів мережі, оскільки вона має кілька куплетів нашою мовою. У треку розповідається про сестер-слов’янок, які посварилися. Водночас у ньому згадується хтось третій, який заважає злагоді між сестрами.

Ба більше, одна з учасниць гурту – росіянка, хоч вона й переконує, що виступила проти війни.

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До слова, у Ліверпулі добігає кінця перший півфінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Змагатися за путівки до гранд-фіналу вийшли представники 15 країн.

Зазначимо, що український гурт Tvorchi виступати сьогодні не буде, оскільки, згідно з правилами конкурсу, представники країни-переможниці минулого року в цьому році відразу проходять у фінал.