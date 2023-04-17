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Біля берегів Італії виловили 2 тонни кокаїну вартістю €400 млн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Біля берегів Італії виловили 2 тонни кокаїну вартістю €400 млн
Італійці знайшли велику партію наркотиків у морі
скрін з відео www.euronews.com

Підрозділи морської фінансової гвардії  підрозділи Італії виловили у Середземному морі численні плавучі  контейнери з кокаїном

Фінансова гвардія Італії (Guardia di Finanza) виявила велику партію кокаїну, що дрейфувала в морі на схід від Сицилії, загальною вагою майже дві тонни. Як повідомило відомство, загальна вартість знайденого кокаїну на ринку наркотиків склала б як мінімум 400 млн. євро. Про це пише видання Еuronews.

У повідомленні наголошується, що морські підрозділи Фінгвардії виявили численні плавучі пакети, які були скріплені  між собою сіткою та мали сигнальний світловий пристрій.

За початковою версією, вантаж був залишений у морі кораблем наркоторговців, щоб потім бути доставленим на сушу. Загалом операція дозволила вилучити 1600 пакетів білого порошку, упакованого у 70 плавучих контейнерів.

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 Знайдений вантаж став одним із рекордних у країні за майже 30 років. У 2019 році італійська поліція знайшла шістдесят мішків кокаїну в контейнері в Генуї, який прибув з Колумбії на човні та прямував до Барселони. Контейнер перевозив понад дві тонни кокаїну, який, за словами влади, належав різним організаціям, пов’язаним із «Кланом Перської затоки», колумбійським наркокартелем.

Нагадаємо, столичний наркодилер Юрій Чернецький, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, сяде в тюрму на п’ять років. Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.  Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою. «Враховуючи те, що прокурор у дебатах просив призначити покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, прокуратура оскаржить вирок суду», – заявила речниця.

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Теги: прокуратура прокурор поліція чоловік вирок відео

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