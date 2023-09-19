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Bloomberg: Перше судно з зерном, що вийшло з України, знизило світові ціни на пшеницю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Bloomberg: Перше судно з зерном, що вийшло з України, знизило світові ціни на пшеницю
Ціни на пшеницю в усьому світі впали після того, як з України вийшло перше судно із зерном
фото з відкритих джерел

Ф'ючерси на пшеницю 19 вересня подешевшали на 1,3% – до $5,84 за бушель

Ціни на пшеницю в усьому світі впали після того, як з України, попри зрив Росією зернової угоди, вийшло перше судно із зерном. Про це повідомляє Bloomberg.

«Перше судно з зерном протягом більш ніж двох місяців вийшло з одного з чорноморських портів України, оскільки Київ прагне кинути виклик морській блокаді РФ після провалу угоди про безпечний прохід. Ціни на пшеницю впали», – йдеться у повідомленні.

Так, ф'ючерси на пшеницю 19 вересня подешевшали на 1,3% – до $5,84 за бушель.

Втім, як зазначає видання, поки зарано говорити про якийсь суттєвий вплив такого відкриття коридору.

Зазначимо, ціни на пшеницю зросли після того, як російський військовий корабель обстріляв вантажне судно у Чорному морі у спробі зупинити його для перевірки, оскільки напруженість на ключовому водному шляху продовжує зростати.

Нагадаємо, Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції.

До слова, Росія своїми ударами по портах і елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможності України експортувати зернові.

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Теги: зерно ціни корабель

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