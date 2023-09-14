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Кулеба провів розмову з главою МЗС Бразилії напередодні Генасамблеї ООН

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба провів розмову з главою МЗС Бразилії напередодні Генасамблеї ООН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Міністри узгодили спільні позиції перед майбутнім тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 14 вересня, провів розмову зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою. Про це повідомляє Кулеба у соціальній мережі X.

«Під час розмови ми з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою обговорили розвиток українсько-бразильських двосторонніх відносин», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що обидва міністри узгодили спільні позиції перед майбутнім тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час спілкування в режимі відеоконференції з університетською спільнотою Аргентини звернувся з закликом підтримати формулу миру

До слова, наступного тижня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом

«Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня», – йдеться у матеріалі.

Поки незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку або в Білому домі. Востаннє Байден зустрічався із Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Теги: Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба

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