Нова «біда» у Лаврі. Московська церква повідомила про чергові обмеження від Мінкульту

У зв’язку із роботою комісії також припиняється доступ до Хрестовоздвиженського, Аннозачатіївського храмів та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм).

Ченці лаври 20 березня отримали лист від керівництва національного заповідника «Києво-Печерська лавра», в якому йдеться про припинення доступу до Ближніх та Дальніх печер. Там працюватиме комісія, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей. Про це повідомив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент

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Також у зв’язку із роботою комісії припиняється доступ до Хрестовоздвиженського, Аннозачатіївського храмів та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм).

Климент заявив, що закриття печер «є безпрецедентним проявом обмеження прав українських вірян».

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Нагадаємо, 20 березня члени Священного Синоду Української Православної Церкви Московського патріархату на чолі з митрополитом Онуфрієм прийшли до Офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію УПЦ МП.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський не планував у понеділок зустрічі з представниками української Православної Церкви (МП), а делегатам, які прийшли до Офісу Президента, запропонували подати відповідне звернення, однак вони відмовилися.

Згодом, після невдалої спроби зустрітися з Володимиром Зеленським особисто, представники Московського патріархату опублікували у себе на сайті звернення до президента.