Польща відновила прокачку російської нафти через нафтопровід «Дружба»

Польський трубопровідний оператор PERN повідомов про зупинку прокачування після виявлення витоку в центральній Польщі 5 серпня

Компанія зібрала післяаварійну комісію для з'ясування причин, які спричинили витік

Польський трубопровідний оператор PERN ввечері минулого дня відновив працездатність раніше пошкодженої ділянки нафтопроводу «Дружба», а також відновив прокачування російської нафти до Європи. Про це йдеться на сайті оператора.

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«Тепер основна увага компанії буде зосереджена на розчистці території та приведенні її у належний стан. Служби охорони навколишнього середовища PERN разом зі спеціалізованою компанією з рекультивації залишаються на місці», – наголосили в повідомленні.

Компанія зібрала післяаварійну комісію для з'ясування причин, які спричинили витік.

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Нагадаємо, що польський трубопровідний оператор PERN повідомов про зупинку прокачування на ділянці нафтопроводу «Дружба», який транспортує нафту з Росії до Європи, після виявлення витоку в центральній Польщі 5 серпня.

Додамо, що після вторгнення Росії в Україну потоки через нафтопровід «Дружба» різко скоротилися, а трубопровідна інфраструктура кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок атак, в яких Москва звичайно звинувачує Україну. Україна не визнала цих атак.