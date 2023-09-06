«Яскраво і урочисто»: Путін вигадав собі плани на травень 2025 року

Путін уже думає, що робитиме через два роки

Диктатор Путін дуже хоче свята

Під час засідання організаційного комітету «Перемога», який займається підготовкою до 80-річчя Перемоги у Вітчизняній війні 9 травня 2025 року, російський диктатор Володимир Путін закликав своїх підлеглих відзначити дату яскраво та урочисто. Про це повідомили російські ЗМІ.

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За словами Путіна, потрібно «наповнити» усі заходи свята глибоким змістом, а працювати над цим потрібно вже зараз.

«Наближається 80-річчя Великої Перемоги. Цю дату ми повинні відзначити не просто яскраво, урочисто. Обов'язково докладно поговоримо на цю тему, розглянемо ці питання на одному із найближчих засідань нашого комітету», – сказав російський диктатор.

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Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін заявив, що «західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея (йдеться про президента України Володимира Зеленського – «Главком»), аби прикрити антилюдську сутність України».

«Західні куратори поставили на чолі сучасної України людину – етнічного єврея, з єврейським корінням, з походженням єврейським, і таким чином, на мій погляд, вони ніби прикривають таку антилюдську сутність, яка покладена в фундамент, в основу сучасної української держави», – заявив президент країни-терористки.

Російський тиран назвав ситуацію «найвищою мірою огидною», оскільки «етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму та прикриває тих, хто очолював Голокост в Україні».

До слова, у ніч на 5 вересня дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна. За даними російських ЗМІ, безпілотники були знищені над селом Завидово у Тверській області. Там і розташована резиденція.

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Також дрони збивали у Підмосков'ї. Там уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі, внаслідок чого спалахнула пожежа, яка спровокувала кілька сильних вибухів.