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«Яскраво і урочисто»: Путін вигадав собі плани на травень 2025 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Яскраво і урочисто»: Путін вигадав собі плани на травень 2025 року
Путін уже думає, що робитиме через два роки
фото з відкритих джерел

Диктатор Путін дуже хоче свята

Під час засідання організаційного комітету «Перемога», який займається підготовкою до 80-річчя Перемоги у Вітчизняній війні 9 травня 2025 року, російський диктатор Володимир Путін закликав своїх підлеглих відзначити дату яскраво та урочисто. Про це повідомили російські ЗМІ.

За словами Путіна, потрібно «наповнити» усі заходи свята глибоким змістом, а працювати над цим потрібно вже зараз. 

«Наближається 80-річчя Великої Перемоги. Цю дату ми повинні відзначити не просто яскраво, урочисто. Обов'язково докладно поговоримо на цю тему, розглянемо ці питання на одному із найближчих засідань нашого комітету», – сказав російський диктатор.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін заявив, що «західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея (йдеться про президента України Володимира Зеленського – «Главком»), аби прикрити антилюдську сутність України». 

«Західні куратори поставили на чолі сучасної України людину – етнічного єврея, з єврейським корінням, з походженням єврейським, і таким чином, на мій погляд, вони ніби прикривають таку антилюдську сутність, яка покладена в фундамент, в основу сучасної української держави», – заявив президент країни-терористки.

Російський тиран назвав ситуацію «найвищою мірою огидною», оскільки «етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму та прикриває тих, хто очолював Голокост в Україні».

До слова, у ніч на 5 вересня дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна. За даними російських ЗМІ, безпілотники були знищені над селом Завидово у Тверській області. Там і розташована резиденція. 

Також дрони збивали у Підмосков'ї. Там уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі, внаслідок чого спалахнула пожежа, яка спровокувала кілька сильних вибухів. 

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Теги: свята путін президент диктатор перемога

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«Яскраво і урочисто»: Путін вигадав собі плани на травень 2025 року
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