Болючий удар по системі ППО окупантів: розвідка прокоментувала вибухи у Криму (відео)

23 серпня близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух

В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400

Сьогодні, 23 серпня, у результаті вибухів в Оленівці у тимчасово окупованому Криму були пошкоджені обʼєкти окупантів. Удар припав на військову частину ворога.Про це повідомляє пресслужба головного управління розвідки міноборони.

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Як зазначається, в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400

« 23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

«Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму».

Як повідомлялося, у Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну.

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Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.