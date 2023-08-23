Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Болючий удар по системі ППО окупантів: розвідка прокоментувала вибухи у Криму (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болючий удар по системі ППО окупантів: розвідка прокоментувала вибухи у Криму (відео)
23 серпня близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух
фото скріншот відео

В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400

Сьогодні, 23 серпня, у результаті вибухів в Оленівці у тимчасово окупованому Криму були пошкоджені обʼєкти окупантів. Удар припав на військову частину ворога.Про це повідомляє пресслужба головного управління розвідки міноборони.

Як зазначається, в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400

« 23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф»,  – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

«Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому  Криму».

Як повідомлялося, у Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.

Теги: розвідка вибух Міноборони Оленівка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія
Вибухи у Криму: розвідка вказала, про що треба замислитися окупантам
24 липня, 12:52
На підступах до Києва працює ППО
На підступах до Києва працює ППО
3 серпня, 01:48
Поліція виводить людей з будівлі Сенату США після непідтвердженого повідомлення про стрілка
Масована атака на столицю, евакуація сенату США: головне за ніч
3 серпня, 06:51
Горить цех з виробництва кисневих акумуляторів
Під Москвою горить завод акумуляторів (відео)
3 серпня, 15:12
Деталі «бавовни» невідомі
«Бавовна» в Бердянську: прилетіло в лігво окупантів
3 серпня, 14:08
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов
Кабмін виділив 200 млн грн для розвідки: на що підуть кошти
11 серпня, 21:09
У російській Махачкалі прогримів вибух: є жертви
У російській Махачкалі прогримів вибух: є жертви
14 серпня, 23:09
Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW
Росія залякує африканські країни, які співпрацюють із «Вагнером» – ISW
17 серпня, 05:56
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
Вчора, 10:04

Події в Україні

Болючий удар по системі ППО окупантів: розвідка прокоментувала вибухи у Криму (відео)
Болючий удар по системі ППО окупантів: розвідка прокоментувала вибухи у Криму (відео)
Обшуки у військкоматах: Правоохоронці назвали перші результати (відео)
Обшуки у військкоматах: Правоохоронці назвали перші результати (відео)
Одещина оговтується від атаки «шахедів», удар по Запоріжжю: ситуація в регіонах
Одещина оговтується від атаки «шахедів», удар по Запоріжжю: ситуація в регіонах
Російські «шахеди» зруйнували навчальний заклад на Сумщині. Загинули педагоги (оновлено)
Російські «шахеди» зруйнували навчальний заклад на Сумщині. Загинули педагоги (оновлено)
Залужний із «бойовими відьмами» привітали українців: фото дня
Залужний із «бойовими відьмами» привітали українців: фото дня
Народний депутат від «слуг» Копиленко потрапив у ДТП
Народний депутат від «слуг» Копиленко потрапив у ДТП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Берлінська пояснила, хто винен в ударі по Чернігову
33K
У Британії скандал через біженців з України
28K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
22K
Поляки категорично проти мігрантів із деяких країн: результати опитування
12K
Україна створює єдиний пункт пропуску з Польщею
4651
Авіація ЗСУ потужно розгромила противника

Новини

Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Сьогодні, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Сьогодні, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту