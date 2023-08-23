Болючий удар по системі ППО окупантів: розвідка прокоментувала вибухи у Криму (відео)
В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400
Сьогодні, 23 серпня, у результаті вибухів в Оленівці у тимчасово окупованому Криму були пошкоджені обʼєкти окупантів. Удар припав на військову частину ворога.Про це повідомляє пресслужба головного управління розвідки міноборони.
Як зазначається, в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400
« 23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф», – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.
«Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це – болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму».
Як повідомлялося, у Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс «Бастіон», яким РФ атакує Україну.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, на заході тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи.
Коментарі — 0