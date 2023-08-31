Смертельна стрілянина у Дніпрі: прокуратура вимагає арештувати патрульного (відео)

Патрульний Євген Звонков, який застрелив чоловіка в Дніпрі, не вважає себе винним

Сьогодні, 30 серпня, у Дніпрі триває засідання з обрання запобіжного заходу патрульному поліцейському, який смертельно поранив людину після затримання авто. Прокуратура просить про його арешт. Про це повідомляє «Суспільне».

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Як зазначається, сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров`я. Але він бере участь у засіданні онлайн.

Прокуратура вимагає обрати запобіжний захід затриманому патрульному – 60 діб арешту без права внесення застави. Зокрема, прокурор Артем Желіба зазначив, що поліцейський мав попередити про застосування табельної зброї.

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Адвокатка затриманого патрульного поліцейського Юлія Сегеда вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою. «Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити — навіть елементарно – подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована», – сказала вона.

Патрульний Євген Звонков, який застрелив чоловіка в Дніпрі, не вважає себе винним.

«З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані – я не робив. У той день на мене і на мого колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги», – заявив Звонков.

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Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Між тим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини.