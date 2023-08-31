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Смертельна стрілянина у Дніпрі: прокуратура вимагає арештувати патрульного (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смертельна стрілянина у Дніпрі: прокуратура вимагає арештувати патрульного (відео)
У Дніпрі обирають запобіжний захід поліцейському, який був учасником стрілянини 29 серпня
фото: Суспільне

Патрульний Євген Звонков, який застрелив чоловіка в Дніпрі, не вважає себе винним

Сьогодні, 30 серпня, у Дніпрі триває засідання з обрання запобіжного заходу патрульному поліцейському, який смертельно поранив людину після затримання авто. Прокуратура просить про його арешт. Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначається, сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров`я. Але він бере участь у засіданні онлайн.

Прокуратура вимагає обрати запобіжний захід затриманому патрульному – 60 діб арешту без права внесення застави. Зокрема, прокурор Артем Желіба зазначив, що поліцейський мав попередити про застосування табельної зброї.

Адвокатка затриманого патрульного поліцейського Юлія Сегеда вважає підозру щодо вчинення умисного вбивства її підзахисним необґрунтованою. «Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при цьому не дослідити, не встановити — навіть елементарно – подію, яка вміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це дуже поверхневий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована», – сказала вона.

Патрульний Євген Звонков, який застрелив чоловіка в Дніпрі, не вважає себе винним.

«З підозрою я не згоден абсолютно. Тому що всі дії, які прописані – я не робив. У той день на мене і на мого колегу було скоєно напад. Після того, як були використані всі можливі методи впливу, в стані крайньої необхідності було застосовано зброю для захисту мого життя та життя моєї колеги», – заявив Звонков.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Між тим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини. 

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Теги: прокуратура зброя Дніпро арешт прокурор напад поліція стрілянина

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