Переговори з Росією? Зеленський назвав сигнали, які свідчитимуть, що Путін готовий

Зеленський наголосив, що Курська операція мала великий вплив на всіх, а особливо на гравців Глобального Півдня

Зеленський назвав союзників, які здатні вплинути на рішення РФ

На готовність Кремля до переговорів повпливають кілька чинників, зокрема результат виборів у США та позиція країн Глобального Півдня. Про це сказав президент Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«На мою думку, по-перше, це залежить від виборів у Сполучених Штатах. Я думаю, що вони (росіяни, – «Главком») будуть спостерігати за політикою Сполучених Штатів у цьому питанні. А Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку. І з цієї інформації, яку я отримував від кандидатів, це позитив від моїх з ними зустрічей. Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня: вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть», – зазначив глава держави.

Другий фактор, за його словами, стосується енергетики та вільного судноплавства. «Якщо нам вдасться отримати результат по цих двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну», – підкреслив очільник України.

Третім фактором Зеленський назвав роботу України з деякими країнами Глобального Півдня. «Ми її проводимо. Маємо зустрічі. Різні країни, різні контакти. Сибіга (Андрій Сибіга, глава МЗС України, – «Главком») сьогодні поїхав у Туреччину. Завтра Рустем Умєров та Андрій Єрмак поїдуть в іншу країну Глобального Півдня», – розповів президент.

Він наголосив, що Курська операція мала великий вплив на всіх, а особливо на гравців Глобального Півдня. «Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії – що протягом кількох місяців їхня армія не може витиснути українських військових із території РФ», – зауважив український лідер.

Нагадаємо, Україна готова до переговорів з російськими загарбниками щодо завершення війни.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ РФ заперечило інформацію американського видання Washington Post про те, що військова операція України в Курській області нібито зірвала таємні переговори між країнами.

До слова, останнім часом почали частіше лунати заяви стосовно можливих переговорів між Україною та РФ. Зокрема, цього літа у Швейцарії навіть відбувся мирний саміт стосовно війни в України. Президент Володимир Зеленський пояснив виданню The New Yorker, чому став більш відкритим у цьому питанні.