Посадовець НАТО пояснив, навіщо Північна Корея відправила війська в Україну

Корейці мають одну з найбільших армій світу, однак у них мало бойового досвіду

Голова Парламентської асамблеї НАТО і конгресмен від штату Вірджинія Джеррі Конноллі прокоментував можливу участь солдатів армії КНДР у війні в Україні на боці Росії. На його думку, це показує певну слабкість РФ. Водночас Північна Корея хоче отримати бойовий досвід. Про це Конноллі заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«У них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, – власне, його взагалі немає. У них були бойові дії останній раз під час Корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилось вже солдатів з тієї війни. Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою», – заявив голова ПА НАТО.

Також, на його думку, залучення Росією північнокорейських військ для війни проти України свідчить про слабкість країни-агресорки.

«Із точки зору України та НАТО – це демонструє певну слабкість Росії. Вам потрібні північнокорейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні? Справді? І чому Росії це потрібно? Може тому, що, чесно кажучи, російський потенціал вимотався? За оцінками, втрати росіян становлять 600 тисяч вбитими, пораненими та тими, що пропали безвісти. Ці цифри вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції «Барбароса» після 1941-го», – заявив Конноллі.

Крім цього, він зауважив, що під час Корейської війни Росія була домінуючим партнером стосовно Північної Кореї. А зараз, як зазначив глава ПА НАТО, це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська.

Така ж ситуація і з Китаєм.

«Ранні комуністичні революціонери на кшталт Мао Цзедуна та Джоу Еньлая та їхні соратники – багато хто з них отримували вишкіл у Москві. І саме Росія озброювала китайських революціонерів, які в підсумку захопили владу в Китаї. Але зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатись до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні – це вже багато про що говорить», – зазначив Конноллі.

Раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства.

Також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні.

Згодом міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії напередодні можливого розгортання у війні в Україні. Він зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це виявиться правдою.