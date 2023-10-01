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Військові кібери «привітали» росіян із Днем сухопутних військ РФ (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Військові кібери «привітали» росіян із Днем сухопутних військ РФ (фото)
Зображення з «вітанням» з’явилося на 15 сайтах підприємств, які беруть участь в обході Москвою санкцій
фото з відкритих джерел

Українці нагадали, що втрати серед особового складу російської армії наблизилися вже до 280 тис. осіб

Українські військові кібери «привітали» росіян із Днем сухопутних військ РФ, яке сьогодні відзначає країна-агресор. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Українці нагадали, що втрати серед особового складу російської армії наблизилися вже до 280 тис. осіб.

Українські військові кібери «привітали» росіян із Днем сухопутних військ
Українські військові кібери «привітали» росіян із Днем сухопутних військ
фото: скріншот

Зображення з «вітанням» з’явилося на 15 сайтах підприємств, які беруть участь в обході Москвою санкцій.

Військові хакери не вперше псують росіянам святковий настрій. «Главком» уже писав, що у  День повітряного флоту РФ на російських сайтах з’явилися фото полоненого російського пілота та зображення підбитого СУ-27.

До слова, 8 липня на російських сайтах, чиї власники підтримували так звану «СВО», з'явилися вітання з днем народження Валерія Залужного.

Теги: санкції військові хакер свято росіяни

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