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У автомобілі президента Польщі Дуди виявлено «жучки»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У автомобілі президента Польщі Дуди виявлено «жучки»
До автоколони польського президента зазвичай входять три автомобілі
фото: onet.pl

Датчик виявили під час перевірки всіх машин канцелярії на наявність вибухонебезпечних предметів

В одному з лімузинів, які належать канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, виявлено датчик стеження. Про це повідомив телеканал TVN24.

«Виявилося, що цей автомобіль міг їздити з датчиком кілька місяців, він неодноразово включався до складу президентської автоколони, зокрема під час його поїздок до України», - сказав співробітник президентської служби охорони.

За даними TVN24, сам Дуда не скористався цим автомобілем. Повідомляється, що датчик виявили під час перевірки всіх машин канцелярії на наявність вибухонебезпечних предметів.

До автоколони польського президента зазвичай входять три автомобілі, уточнює телеканал. В одному перебуває глава держави, у двох інших – охорона.

Раніше повідомлялося, що ФСБ намагалася встановити «жучки» в кулуарах Верховної Ради.

Теги: Анджей Дуда Польща

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