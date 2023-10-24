У автомобілі президента Польщі Дуди виявлено «жучки»

До автоколони польського президента зазвичай входять три автомобілі

Датчик виявили під час перевірки всіх машин канцелярії на наявність вибухонебезпечних предметів

В одному з лімузинів, які належать канцелярії президента Польщі Анджея Дуди, виявлено датчик стеження. Про це повідомив телеканал TVN24.

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«Виявилося, що цей автомобіль міг їздити з датчиком кілька місяців, він неодноразово включався до складу президентської автоколони, зокрема під час його поїздок до України», - сказав співробітник президентської служби охорони.

За даними TVN24, сам Дуда не скористався цим автомобілем. Повідомляється, що датчик виявили під час перевірки всіх машин канцелярії на наявність вибухонебезпечних предметів.

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До автоколони польського президента зазвичай входять три автомобілі, уточнює телеканал. В одному перебуває глава держави, у двох інших – охорона.

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