Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибори у Польщі. Результати екзитполів виявилися несподіваними

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибори у Польщі. Результати екзитполів виявилися несподіваними
фото: Reuters

Розрив між головною провладною силою і головним переслідувачем не такий значний, як раніше очікувалося

Результати екзитполів, які оприлюднили телеканали одразу по закриттю виборчих дільниць, виявилися несподіваними. Якщо практично усі прогнозували перемогу владної коаліції на чолі з партією «Права і справедливість», то друге місце з різницею всього у 5,2% виявилося несподіванкою.

У деяких опитуваннях напередодні виборів різниця між головними суперниками доходила подекуди до 10%, що значно перевищує соціологічну похибку. Якщо екзитполи відображатимуть офіційні результати, то можна буде сказати, що розрив скоротився завдяки виборцям, які до останнього моменту не могли визначитися зі своїм вибором. А таких було приблизно 15%.

Відповідно до опитування виборців на виході з виборчих дільниць під час парламентських виборів у Польщі, п'ять партій зуміли подолати прохідний бар'єр для участі у Сеймі.

Для партійних списків цей бар'єр становив 5%, а для виборчих блоків - 8%.

У 31 427 виборчих дільницях голосували з 07:00 до 21:00 (з 08:00 до 22:00 за Києвом).

Поляки обирали 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.

Загальна кількість виборців склала 29 091 533 особи.

За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться наступним чином:

  • «Право і справедливість» – 36,8 відсотка,
  • «Громадянська коаліція» – 31,6 відсотка,
  • «Третій шлях» – 13 відсотків,
  • «Ліві» – 8,6 відсотка,
  • «Конфедерація» – 6,2.

Отже, партія «Право і Справедливість» може отримати 200 місць у польському парламенті. «Громадянська коаліція», очолювана екс-президентом Дональдом Туском, може здобути 163 місця. Партія «Третій Шлях» має прогнозовані 55 місць, «Ліві» – 30 місць, а «Конфедерація» – 12 місць.

За цими даними, чинна партія влади «Право і Справедливість» (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

Натомість основний очікуваний партнер Політичної Партії «Право і Справедливість» (ПіС), яка відома своїми антиукраїнськими поглядами, за останні тижні значно втратила підтримку виборців у останні тижні – екзит-пол прогнозує їй 6,2% голосів та п’яте місце.

Явка на цих виборах була вищою, ніж 4 роки тому і склала 72,9 відсотка.

З 2015 року влада в Польщі належить консервативній партії «Право та Справедливість», яка має більшість у нижній палаті парламенту, Сеймі. Також, президент країни, Анджей Дуда, є кандидатом від цієї партії.

Читайте також: Вибори у Польщі. Яка коаліція стане найгіршим варіантом для України
Теги: влада президент Анджей Дуда партії коаліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський став президентом чотири роки тому
Відлуння виборів 2019-го
28 вересня, 11:50
Україна має проблеми з перевезенням зерна за кордон
Зернове питання. Чи варто псувати відносини з поляками?
16 вересня, 19:14
Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп радіє через похвалу Путіна щодо його «плану» закінчення війни в Україні
16 вересня, 06:20
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні
Німецький депутат різко розкритикував заяву Моравецького про зброю для України
21 вересня, 15:07
Відключення електроенергії не будуть довготривалими
Чи будемо взимку зі світлом? До чого готуватися та які міста в зоні ризику
18 вересня, 12:15
Альянс схвалив додаткові миротворчі сили в Косово після заворушень на косовсько-сербському кордоні
НАТО схвалило збільшення кількості миротворців у Косово
1 жовтня, 03:47
Ексглава адміністрації Білого дому Джон Келлі
«Цинізм та захоплення вбивцями»: ексглава Білого дому розповів, який насправді Трамп
3 жовтня, 06:53
Міністерство молоді та спорту України ще в травні отримало лист від СБУ про наявність російського паспорта в Шахрайчука
У тренера національної збірної України з хокею знайшли російський паспорт
26 вересня, 18:01
Та сама алея пам’яті в Тернополі
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
1 жовтня, 15:37

Соціум

Вибори у Польщі. Результати екзитполів виявилися несподіваними
Вибори у Польщі. Результати екзитполів виявилися несподіваними
У Берліні на будинках невідомі намалювали зірку Давида, так робили нацисти
У Берліні на будинках невідомі намалювали зірку Давида, так робили нацисти
У штаб-квартиру ООН на півдні Лівану поцілила ракета
У штаб-квартиру ООН на півдні Лівану поцілила ракета
Ізраїль евакуює ціле місто перед наземною операцією в Газі
Ізраїль евакуює ціле місто перед наземною операцією в Газі
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
У Петербурзі суд арештував росіянина за графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»
У Петербурзі суд арештував росіянина за графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
13K
Олег Ляшко розповів, ким насправді є Арестович
7321
Воював з 18 років. Згадаймо Героя України Івана Щоголева
6544
Помер легендарний український співак
5602
Війна цивілізацій розпочалася. Чи зможемо ми її виграти?
4622
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Сьогодні, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Вчора, 23:09
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Вчора, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 04:58

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту