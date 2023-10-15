Вибори у Польщі. Результати екзитполів виявилися несподіваними

Розрив між головною провладною силою і головним переслідувачем не такий значний, як раніше очікувалося

Результати екзитполів, які оприлюднили телеканали одразу по закриттю виборчих дільниць, виявилися несподіваними. Якщо практично усі прогнозували перемогу владної коаліції на чолі з партією «Права і справедливість», то друге місце з різницею всього у 5,2% виявилося несподіванкою.

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У деяких опитуваннях напередодні виборів різниця між головними суперниками доходила подекуди до 10%, що значно перевищує соціологічну похибку. Якщо екзитполи відображатимуть офіційні результати, то можна буде сказати, що розрив скоротився завдяки виборцям, які до останнього моменту не могли визначитися зі своїм вибором. А таких було приблизно 15%.

Відповідно до опитування виборців на виході з виборчих дільниць під час парламентських виборів у Польщі, п'ять партій зуміли подолати прохідний бар'єр для участі у Сеймі.

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Для партійних списків цей бар'єр становив 5%, а для виборчих блоків - 8%.

У 31 427 виборчих дільницях голосували з 07:00 до 21:00 (з 08:00 до 22:00 за Києвом).

Поляки обирали 460 депутатів Сейму та 100 сенаторів.

Загальна кількість виборців склала 29 091 533 особи.

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За даними екзитполу, голоси на виборах у Польщі розподіляться наступним чином:

«Право і справедливість» – 36,8 відсотка,

«Громадянська коаліція» – 31,6 відсотка,

«Третій шлях» – 13 відсотків,

«Ліві» – 8,6 відсотка,

«Конфедерація» – 6,2.

Отже, партія «Право і Справедливість» може отримати 200 місць у польському парламенті. «Громадянська коаліція», очолювана екс-президентом Дональдом Туском, може здобути 163 місця. Партія «Третій Шлях» має прогнозовані 55 місць, «Ліві» – 30 місць, а «Конфедерація» – 12 місць.

За цими даними, чинна партія влади «Право і Справедливість» (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості.

Натомість основний очікуваний партнер Політичної Партії «Право і Справедливість» (ПіС), яка відома своїми антиукраїнськими поглядами, за останні тижні значно втратила підтримку виборців у останні тижні – екзит-пол прогнозує їй 6,2% голосів та п’яте місце.

Явка на цих виборах була вищою, ніж 4 роки тому і склала 72,9 відсотка.

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З 2015 року влада в Польщі належить консервативній партії «Право та Справедливість», яка має більшість у нижній палаті парламенту, Сеймі. Також, президент країни, Анджей Дуда, є кандидатом від цієї партії.