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Злочини проти людяності зафіксували у Білорусі – ООН

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Злочини проти людяності зафіксували у Білорусі – ООН
фото: dw.com

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав Білорусь негайно звільнити всіх політв’язнів

В ООН повідомили про численні порушення прав людини в Білорусі, а деякі з них можуть прирівнюватися до злочинів проти людяності. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), заявляє Укрінформ. 

Повідомляють, що звіт охоплює період з травня 2020-го по грудень 2022 року. Він ґрунтується на опитуванні 207 жертв та свідків. Також для звіту проаналізували понад 2,5 тисячі доказів, а саме фотографій, відео, медичної та судової документації.

«Наша доповідь відображає неприйнятну картину безкарності й майже повного знищення громадянського простору та основних свобод у Білорусі», – заявив Верховний комісар.

Крім того, Фолькер Тюрк закликав Білорусь провести прозорі та неупереджені розслідування з метою притягнення до відповідальності винних у серйозних правопорушеннях, а також негайно припинити масові репресії проти свого народу. 

У переліку порушень у звіті УВКПЛ також згадується про незаконне позбавлення життя, численні випадки позбавлення волі, тортур і жорстокого поводження, а також сексуального і гендерного насильства.

Тюрк також зазначив, що в доповіді згадується про порушення прав на свободу вираження поглядів, мирних зібрань, а ще про відмову в належній правовій процедурі та права на рівний захист зі сторони закону.

«Ганебно, що білоруська влада сповнена рішучості переслідувати осіб, засуджених за так звану «екстремістську діяльність», і навіть доходить до того, що позбавляє їх громадянства», – заявив Верховний комісар.

УВКПЛ також зафіксувало 100 випадків сексуального та гендерного насильства. Проте, зазначають в ООН, цифри можуть бути значно більшими через страх репресій і відмову білоруської влади у доступі УВКПЛ  до розслідування.

Згідно з даними УВКПЛ, 1462 особи ув’язнені у Білорусі за політичними мотивами станом на 17 березня. 

Нагадаємо, що раніше Лукашенко оголосив призов на військову службу офіцерів запасу.

Теги: Білорусь розслідування влада відео ООН злочини проти людяності

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