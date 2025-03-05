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Звернення Дональда Трампа до Конгресу США: трансляція з перекладом

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Звернення Дональда Трампа до Конгресу США: трансляція з перекладом
Трамп звертається до Конгресу США
скриншот з відео

«Ви не захочете пропустити це», – йшлось на сторінці Білого дому щодо промови Трампа 

Президент США Дональд Трамп звертається до американських законодавців у Конгресі. Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосуватиметься і ролі країни у світі.

Очікується, що Трамп коментуватиме призупинення військової допомоги України.

«Главком» публікує трансляцію звернення американського лідера Трампа. Подію наживо з перекладом українською транслює «Голос Америки».

Трамп увійшов до зали засідань Конгресу під оплески однопартійців. 

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв «сказати все як є». Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Також Трамп назвав себе «єдиним президентом», який не віддав жодної української землі Російській Федерації. «Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам’ятайте, що коли слабкі та неефективні демократи критикують, фейкові новини із задоволенням оприлюднюють усе, що вони говорять!» – написав політик.

Згодом у соцмережах Білого дому з'явився допис, де було вказано, що Дональд Трамп о 21:00 (о четвертій ранку 5 березня за київським часом) виступить із першим спільним зверненням до Конгресу США. 

Вчора, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.

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Теги: Адміністрація Президента США Дональд Трамп Україна президент корисні копалини

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