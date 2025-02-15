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Україні буде складно вижити без військової підтримки США, – Зеленський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Україні буде складно вижити без військової підтримки США, – Зеленський
Президент Зеленський не хоче навіть уявляти ситуацію, коли Україна бореться з Росією без підтримки США
фото: Армія inform

Зеленський підкреслив критичну важливість підтримки Сполучених Штатів

Президент Володимир Зеленський заявив, що без військової підтримки США Україні буде надзвичайно важко вижити, як під час поточної війни, так і після її завершення. Про це він сказав у своєму інтерв'ю для NBC News.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки, Зеленський зазначив, що шансів на виживання без допомоги Сполучених Штатів буде дуже мало, і підкреслив критичну важливість цієї підтримки.

Він додав, що не хоче навіть уявляти ситуацію, коли Україна бореться з Росією без підтримки США, і не хоче думати, що дві країни перестануть бути стратегічними партнерами.

Також Зеленський заявив, що заклик Володимира Путіна сісти за стіл переговорів не має на меті завершення війни, а є спробою укласти угоду про припинення вогню, яка дозволить зняти частину санкцій і дасть змогу російським військам перегрупуватися.

Нагадаємо, у Мюнхені президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. У складі делегації також були: державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог. Про це повідомляє Офіс президента.

Команди України та США домовилися продовжити роботу над підготовкою документа щодо економічного партнерства між країнами. Сторони обговорили низку ключових питань. До того ж Україна очікує на візит Кіта Келлога для зустрічей і глибшого вивчення та розуміння ситуації.

Раніше Джей Ді Венс зазначив, що США прагнуть завершення війни Росії проти України, наголошуючи на необхідності тривалого миру: «Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт у Європі за кілька років».

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Теги: війна Володимир Зеленський Україна президент США

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