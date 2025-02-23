Дуда зробив заяву після зустрічі з Трампом

Під час конференції Трамп назвав Дуду своїм великим другом та фантастичною людиною

22 лютого у Вашингтоні президент Польщі Анджей Дуда зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом.

Після зустрічі Дуда заявив, що представив Трампу свою точку зору щодо війни в Україні і нагадав, що ймовірні майбутні перемовини лідер Штатів буде вести з не просто з президентом, а насамперед з офіцером КДБ.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ефір польського телеканалу Republika.

Дуда сказав: «Я представив йому свою точку зору і як я оцінюю тих, з ким треба буде вести переговори, щоб президент Трамп пам’ятав, що лідер Росії є офіцером КДБ».

Лідер Польщі відзначив, що не можна допустити того, щоб Росія перемогла у війні з Україною. Трамп в розмові з Дудою підкреслив, що «мусить вести переговори, оскільки чітко бачить, що він єдиний лідер у світі, який може це зробити».

«Він мені декілька разів повторив, що мусить вести переговори, мусить завершити цю війну, щоб люди перестали вмирати, щоб Україна могла повернутися до нормального життя. Він весь час говорив про людей», – повідомив Дуда.

Backstage at CPAC, President Trump met with President Andrzej Duda of Poland and reaffirmed our close alliance. President Trump also praised President @AndrzejDuda for Poland’s commitment to increase their defense spending. 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/KAim69RXoe — The White House (@WhiteHouse) February 22, 2025

На офіційній сторінці Білого дому у соціальній мережі Х зазначили, що президенти США та Польщі зустрічались за лаштунками CPAC. У повідомленні вказано, що зустріч підтвердила тісний зв'язок країн.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідають Білий дім для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Трамп зустрінеться з Макроном 24 лютого, а зі Стармером – 27 лютого.