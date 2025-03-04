Призупинення допомоги Україні. Чотири премʼєр-міністри звернулися до Трампа з пропозицією

Політики пояснили, як США здатні змусити Росію до тривалого миру

Прем'єр-міністри Австралії у 2013-15 роках Тоні Ебботт, Швеції у 1991-94 роках Карл Більдт, Естонії у 2014-16 роках Тааві Рийвасу та України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк звернулися до президента США Дональда Трампа із закликом відновити діалог на найвищому рівні між Вашингтоном і Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський безпековий форум.

Як зазначили політики, погіршення відносин між США та Україною «викликають напругу по обидва боки Атлантики».

«Вороги Америки прагнуть розвалити цей найсильніший у світовій історії союз, бо вірять, що за його колапсом слідуватиме занепад вашої і наших держав. Вони не очікують на сильну і лідерську політику, яка зуміє посилити цей союз на принципах взаємної відповідальності, і ми закликаємо вас виявити саме таку політику, що стане вирішальним внеском у наше спільне майбутнє», – йдеться в заяві.

Прем'єри наголошують, Росія розраховує на те, що їй вдасться перемогти якщо не на полі бою, то за допомогою обману та маніпуляцій. Однак, за словами політиків, Трамп може завадити це зробити та встановити тривалий і справедливий мир.

«Лише підтримка України, посилення оборони держав Заходу, збільшення витрат європейських партнерів, посилення санкцій проти Росії, політика миру через силу здатні змусити Росію до справжнього і тривалого миру», – зазначають вони.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Звернення до президента США Дональда Трампа із закликом відновити діалог між Вашингтоном і Києвом фото: ksf.openukraine.org/Київський безпековий форум

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

До слова, українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжують втрачати вартість на тлі інформації про призупинення військової допомоги від Америки.