Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Дрони Служби безпеки встановлюють рекорди далекобійності

Підготовлені операції свідчать про зростання дальності та точності дронів Служби
фото: ssu.gov.ua

Реперні точки війни

У сучасному інформполі важливо виділяти ключові новини. Реперні точки. Визначивши їх, значно легше зрозуміти загальну картину. Одними з таких реперних точок нинішнього етапу війни стали нові атаки дронів СБУ по об'єктах в глибокому тилу росіян. Тепер «бавовна» стала ще інтенсивнішою, а відстань, на яку б'ють дрони Служби Безпеки, все збільшується.

Давайте глянемо на останні удари. Підрив НПЗ в Ухті. Це, на секундочку, республіка Комі, рекорд по дальності ураження за всю війну - 1 700 км! Наступний удар – хімзавод у Пермському краї. 1600 км від України! Завод, який працював на російський ВПК і був ключовою ланкою під час виробництва вибухівки, перебував під міжнародними санкціями. Але санкції від СБУ знову виявились дієвішими. А премія «найбільша пожежа тижня» на цей раз поїде на Псковщину. Тут дрони Служби вдало атакували велику нафтобазу: чотири потужні вибухи і жодні антидронові сітки не допомогли.

З військово-технічної точки зору, ці операції свідчать про зростання дальності та точності дронів Служби. Йдеться не лише про сам факт досягнення цілі, а й про здатність обходити багатошарову систему ППО, яка прикриває стратегічні об’єкти в глибині ворога. Оцініть і різновекторність вибору цілей. Всі ці ураження не тільки створюють проблеми для ВПК, але і демонструють, що жоден російський регіон не може почуватись повністю захищеним.

Крім того, такі удари є частиною кампанії з виснаження економічного потенціалу противника. Україна не може симетрично відповідати на масовані ракетні обстріли, однак здатна асиметрично впливати на критичну інфраструктуру Московії. Ціль – не лише фізичне знищення об’єктів, а й постійне примушення Росії витрачати ресурси на захист глибокого тилу, збільшуючи бюджетні видатки на безпеку. Це все підвищує вартість війни для кремля.

Загалом, атаки на хімзавод у Пермському краї, НПЗ в Ухті та нафтобазу на Псковщині демонструють продовження системного тиску на енергетичну та промислову інфраструктуру Росії. Це стратегія довготривалого виснаження, що поєднує військовий, економічний та психологічний ефекти й формує нову якість війни, зокрема і га великій відстані.

Прикметно, на новий рівень інтенсивності ударів Служба вийшла під керівництвом Євгена Хмари. Бойового генерала, який тривалий час якраз і очолював Центр спеціальних операцій «А». Саме Хмара був одним з тих, хто раніше доклався до розробки багатьох операцій проти росіян. А зараз вдало масштабує цю роботу на новій посаді. 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції Україна росія війна дрон безпілотник

