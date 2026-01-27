Головна Скотч Шоу-біз
«Люди замерзають». Російська акторка висловилася про енергетичний колапс в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Тетяна Лазарева ствердужє, що вона постійно думає про людей в Україні, які замерзають без опалення
фото: Іnstagram/lazarevatut

Тетяна Лазарєва засудила війну Росії проти України та переїхала за кордон 

Російська акторка та телеведуча Тетяна Лазарєва висловилася про проблему зі світлом та опаленням в Україні через російські обстріли. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

За словами Тетяни Лазарєвої, їй страшно за українців, які замерзають від холоду через відсутність електропостачання та опалення. «Люди в Україні замерзають і я думаю про це постійно. Я думаю про це щоранку, коли прокидаюся, і щовечора перед сном... У мене занадто хороша фантазія, і я занадто емпатична, і мені дуже страшно за людей, які зараз, у 2026-му році, у 21-му столітті, тут, у Європі, серед нас – тих, які продовжують жити і радіти життю – замерзають від всепроникаючого холоду, від розпачу та страху», – написала акторка.

Тетяна Лазарєва заявила, що вона робитиме все, аби допомогти українцям, які замерзають у власних домівках. Також росіянка сподівається, що її допомога Україні допоможе їй виправдати її «попередній шлях» в Росії.

Тетяна Лазарєва зустріла повномаштабне вторгнення у Києві
фото: скриншот 24 канал

«Не розумію, як і що я можу зробити, щоб зупинити цей жах, цю війну, цих божевільних людей похилого віку, які грають в іграшки живими людьми. Як олюднити цей зростаючий жахливий загальноприйнятий спокій під час обговорення звірств? Що мені зробити, щоб допомогти замерзаючим в Україні? Я намагаюся, але в мене не так багато грошей, та й генератори треба заряджати, і інвертори не потрібні, коли немає електрики. Що можу зробити - запитую я, що конкретно можу? Зовсім небагато. Але я вперто це робитиму, це хоч якось виправдовує моє існування, все моє життя, весь мій попередній шлях, і це хоч якось рятує від морального падіння в безкінечну прірву, від моїх думок у голові», – додала Лазарєва.

Тетяна Лазарєва підтримала Україну
фото: скриншот із соцмереж

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Тетяна Лазарєва була у Києві, адже тривалий час жила там. З початку великої війни Тетяна Лазарєва підтримала Україну та засудила криваву війну Кремля. Відомо, що Тетяна Лазарєва ще у лютому 2022 року виїхала до Іспанії. Також її внесли до списку «іноагентів», джерелом іноземного фінансування телеведучої було названо Україну.

Також Росія оголосила у розшук відому акторку та телеведучу Тетяну Лазарєву, яка з перших днів війни засуджує російське вторгнення до України та критикує ворожі дії РФ.

