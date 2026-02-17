Що насправді означає Трампове «поступитися» для України

Найбільше вражає легкість, з якою такі поради роздаються

Києву слід почати швидше проявляти поступливість у процесі мирного врегулювання конфлікту в Україні, заявив Трамп.

О, ну звісно. Бо кому як не Трампу краще знати, кому і в чому треба бути поступливішими. Києву слід швидше проявляти поступливість? У «конфлікті?» Серйозно? А нічого що в нас вже 12 років триває повноцінна війна? Нам треба бути поступливішим проти агресора, що кожного дня нас убиває?

Може, ще подякувати росіянам за ракети, які летять по наших містах і як радив любитель «вовчиць» Винник вибачитися перед росіянами? За те, що не так обороняється, за те що за останні дні звільнили понад 200 км українських територій? І ввічливо попросити не стріляти та домовитись десь посередині?

Мир, кажете. Ага. Просто перестаньте чинити опір і стріляти і одразу настане тиша. Дуже зручна формула.

Найбільше вражає легкість, з якою такі поради роздаються. Ніби йдеться про бізнес-угоду, де можна трохи поторгуватися і зійтися десь посередині. Тут шмат землі, там суверенітет, тут люди, там «компроміс». Нічого особистого, просто геополітика.

Цікаво, що «поступливість» завжди чомусь очікують від того, хто захищається. Від того, хто втрачає. Від того, в кого руйнують міста. Дивна симетрія. Мир це чудово. І ми його прагнемо. Але мир без справедливості це просто пауза перед наступною війною.

І якщо хтось справді хоче швидкого врегулювання, можливо, варто порадити поступливість тим, хто цю війну почав. Але це, мабуть, менш зручна порада.