Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
Помічний Путіна Володимир Мединський очолить російську делегацію на переговорах у Женеві
фото: Reuters

Переговори України, США та Росії пройдуть 17–18 лютого 2026 року у Женеві

Швейцарія забезпечить безпечний проліт російської делегації, яка вирушить до Женеви на мирні тристоронні перемовини для врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, пише «Главком».

Як зазначає ТАСС, до складу делегації РФ увійдуть щонайменше 15 осіб. Зокрема, у переговорах братиме участь заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, а очолить делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський.

Наступний раунд тристоронніх переговорів у форматі «Україна – США – Росія» відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Женеві (Швейцарія). 

Варто зазначити, що команда українських переговірників вже вирушила на переговори у Швейцарію.

У Женеві українську делегацію представлятимуть керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Найгострішим питанням залишаються територіальні поступки.

Читайте також:

Теги: Швейцарія переговори росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для України в Мюнхені дуже важливо привернути максимальну увагу до російсько-української війни
Мюнхен-2026: що Україна має донести світу
13 лютого, 14:54
Кремль вистрелив у ногу власній армії
Кремль вистрелив у ногу власній армії
12 лютого, 12:33
Казахстану поступово зменшує вплив РФ на життя країни
Уряд Казахстану планує відмовитися від російської мови
11 лютого, 19:26
Глава Білого дому заявив, що Сполучені Штати «мають отримати повну компенсації за все, що дали Канаді»
Трамп пригрозив заблокувати відкриття мосту між США та Канадою
10 лютого, 07:59
Прощання зі знищеним окупантом відбулося 8 лютого 2026 року у Нижньому Новгороді
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з кікбоксингу
9 лютого, 09:35
Центральний банк РФ фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками
Розвідка зафіксувала початок банківської кризи у РФ
6 лютого, 06:36
Колосков не вірить у швидке повернення російського футболу
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену
1 лютого, 12:00
Супутниковий знімок показує будівлю (у центрі) на іранському об'єкті збагачення урану в Натанзі, яка була пошкоджена внаслідок атаки США, станом на 3 грудня 2025 року
Іран таємно відновлює ядерні об'єкти після ударів: супутникові знімки
1 лютого, 08:57
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
23 сiчня, 21:35

Політика

Президент Польщі допустив створення власної ядерної програми
Президент Польщі допустив створення власної ядерної програми
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
США готуються до тривалої військової перації проти Ірану – Reuters
США готуються до тривалої військової перації проти Ірану – Reuters
Вступ України до ЄС. Глава дипломатії відповіла на вимогу Зеленського про конкретну дату
Вступ України до ЄС. Глава дипломатії відповіла на вимогу Зеленського про конкретну дату
Буданов разом з командою вирушили до Женеви на переговори
Буданов разом з командою вирушили до Женеви на переговори
Рубіо поставив крапку в питанні виходу США з НАТО
Рубіо поставив крапку в питанні виходу США з НАТО

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua