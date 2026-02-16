Помічний Путіна Володимир Мединський очолить російську делегацію на переговорах у Женеві

Переговори України, США та Росії пройдуть 17–18 лютого 2026 року у Женеві

Швейцарія забезпечить безпечний проліт російської делегації, яка вирушить до Женеви на мирні тристоронні перемовини для врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС, пише «Главком».

Як зазначає ТАСС, до складу делегації РФ увійдуть щонайменше 15 осіб. Зокрема, у переговорах братиме участь заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін, а очолить делегацію помічник президента РФ Володимир Мединський.

Наступний раунд тристоронніх переговорів у форматі «Україна – США – Росія» відбудеться 17–18 лютого 2026 року у Женеві (Швейцарія).

Варто зазначити, що команда українських переговірників вже вирушила на переговори у Швейцарію.

У Женеві українську делегацію представлятимуть керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця; очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія; та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Найгострішим питанням залишаються територіальні поступки.