ЗСУ перебувають у підвищеній готовності через активність Білорусі на кордоні – Forbes

Упродовж всього вторгнення РФ в Україну Білорусь допомагала країні-агресору

Президент Білорусі Олександр Лукашенко минулого тижня закликав провести комплексу перевірку боєготовності Збройних сил країни, аби переконатися, що армія відповідає стандартам. Під час цієї військової перевірки білоруські військові брали участь у навчаннях із використанням дронів та засобів РЕБ. Як інформує «Главком», про це пише Forbes.

«З огляду на розвиток подій у ході поточних навчань з бойової готовності, Лукашенко оголосив, що операція триватиме до весни. Білоруські резервісти також були призвані для участі в цих навчаннях», – підкреслили у матеріалі.

Водночас Україна помітила білоруську перевірку бойової готовності.

Як Білорусь допомагає Росії у війні

Відомо, що впродовж усього періоду повномасштабного вторгнення РФ в Україну Лукашенко допомагав російському диктатору Володимиру Путіну у війні. У лютому 2022 року Білорусь дозволила російським окупантам здійснювати ракетні удари та атаки зі своєї території на північ України.

«Російське оборонне обладнання та боєприпаси також транспортувалися з Російської Федерації до її солдатів, які воюють в Україні, залізничними мережами через Білорусь. Крім того, російські солдати перебували в білоруських казармах, а в якийсь момент члени російської приватної військової компанії «Вагнер Груп», що фінансується державою, також були присутні в Білорусі», – нагадали у Forbes.

Однак згодом Росія зменшила свою фізичну присутність у Білорусі. Водночас Лукашенко заявив Путіну, що армія РФ і далі може використовувати Білорусь як базу для своїх військ.

«Попри готовність допомагати Росії під час інвазії в Україну, Білорусь не використовує власні людські ресурси у війні. З моменту повномасштабної війни в лютому 2022 року Путін намагався переконати Лукашенка відправити білоруських солдатів воювати в Україну. Однак Лукашенко відхилив прохання Путіна, заявивши, що відправить білоруських солдатів лише в разі агресії проти своєї країни», – зазначили у виданні.

Чому Лукашенко не відправляє свої війська в Україну

Білоруський президент не відправляє свої війська на війну, адже розуміє, що війна непопулярна в його країні, де, згідно з опитуванням Chatham House, більшість громадян Білорусі не підтримують російське вторгнення в Україну. Також респонденти виступили проти відправлення білоруських військ для участі в бойових діях.

«Не тільки білоруські цивільні особи виступають проти війни Росії в Україні. Коли в лютому 2022 року почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кілька високопоставлених офіцерів і солдатів звільнилися з білоруських збройних сил, виступивши проти рішення свого уряду допомогти Росії у війні. Деякі з цих білоруських солдатів навіть покинули свою країну, щоб приєднатися до добровольчих батальйонів, які допомагають захищати Україну від Росії», – додали у матеріалі.

Як реагують в Україні

Враховуючи всі ці події у Білорусі, українські посадовці та ЗСУ продовжують спостерігати за ситуацією. Зокрема під час візиту до Литви минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь продовжує залежати від економіки, торгівлі та енергетики РФ, тому ситуація в країні стала «більш небезпечною».

«Російські оператори реактивних дронів «Шахед» діють проти України з території Білорусі. Ударні комунікації та наведення Росії підтримуються з Білорусі. Росія використовує Білорусь як платформу для шантажу Європи та світу зброєю «Орешник». Білоруська промисловість працює на війну Росії, а білоруські торговельні зв'язки допомагають Путіну купувати компоненти, необхідні для створення загрози для всіх нас в Європі», – заявив український лідер.

Глава держави мав на увазі останнє розгортання Росією балістичних ракет середньої дальності в Білорусі восени 2025 року. Тоді Лукашенко запевняв, що ракети «Орєшнік» будуть використовуватися для гарантування безпеки його країни.

Своєю чергою під час навчань білоруських військ з бойової готовності державні ЗМІ країни повідомили, що уряд Білорусі збільшить інвестиції в охорону кордону з Україною.

«Протягом російського вторгнення в Україну Лукашенко постійно заявляв, що не відправить білоруських солдатів в Україну і що його не примушують до цього рішення. Але оскільки білоруський уряд розпочав будівництво нового військового полігону поблизу білорусько-українського кордону та встановлює нові прикордонні контрольно-пропускні пункти під час бойових навчань, це змусило український уряд та Збройні сили України перебувати в стані підвищеної готовності», – зауважили у Forbes.

Тому тепер поблизу білорусько-українського кордону панує атмосфера невизначеності. Незалежно від того, що може статися, українська влада, ймовірно, почне вживати необхідних заходів для захисту північного кордону в очікуванні атаки. Водночас Україна та її союзники будуть уважно стежити за ситуацією, аби побачити, що буде далі, підсумували у публікації.

Як повідомлялось, Україна готується до системного перегляду політики щодо північного сусіда. Президент Володимир Зеленський заявив про намір призначити спеціального уповноваженого з питань Білорусі.

До слова, Кабмін припинив дію угоди з Республікою Білорусь про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах.