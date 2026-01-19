Головна Думки вголос Олександр Черненко
Олександр Черненко Народний депутат 8-го скликання

Стратегічний ефект на $4 млрд. «Альфа» СБУ знищила міф про непереможне російське ППО

glavcom.ua
У фокусі операцій «Альфи» опинилися ключові елементи російської ППО
фото: ssu.gov.ua

Сучасна війна виграється не масою, а точністю, системністю й експертністю

Разом із колегами-експертами продовжую аналіз ключових для України тенденцій минулого року. Основний напрямок, і надалі, військовий. І сьогодні хочу поговорити про приклади вдалих українських рішень у сфері безпеки та оборони. Так, у 2025 році Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України продемонстрував один з найрезультативніших прикладів асиметричної війни проти Росії.

Далекобійні удари українських спецпризначенців по ешелонованій системі протиповітряної оборони РФ призвели до знищення та виведення з ладу засобів ППО орієнтовною вартістю близько $4 млрд. Це не просто вражаюча цифра – це цілеспрямоване «мінусування» кістяка ППО. У фокусі операцій «Альфи» опинилися ключові елементи російської ППО, які забезпечують захист стратегічних об’єктів.

Хочу наголосити, що мова йде про системний результат, а не разовий успіх. Не про окремі гучні ураження, а про послідовне «розшарування» багатоярусної ППО РФ. У практичному вимірі це дало змогу пробити стабільні коридори в обороні противника та забезпечити безпечні маршрути для українських далекобійних дронів. Це, у свою чергу, дозволяє розширити глибину уражень – по військових базах, по НПЗ, по складах, аеродромах і логістичних вузлах у тилу ворога. Таким чином, кожен знищений комплекс ППО працював не лише «в мінус» російській обороні, а й «в плюс» українським наступальним можливостям. Завдання наших ударів по РФ полягає в економічному виснаженні противника. І роль СБУ в цьому процесі без перебільшення ключова.

Крім того, не слід забувати, що сучасні системи ППО – це наддорогі та складні у виробництві платформи, які РФ не здатна швидко відновлювати. І саме СБУ підірвала міф про «непробивну» ППО: російська пропаганда роками вибудовувала образ технологічної переваги. «Альфа» СБУ у 2025 році остаточно його зруйнувала.

Результати роботи Центру спецоперацій «Альфа» СБУ у 2025 році – це приклад того, як професійна, інтелектуально спланована сила здатна змінювати баланс навіть проти формально сильнішого противника. Сучасна війна виграється не масою, а точністю, системністю й експертністю. Слід відзначити, що в цьому результаті є важливий внесок екскерівника «Альфи» Євгенія Хмари. Сьогодні він – тимчасово виконує обовʼязки Голови СБУ. І, очевидно, збереже темп спецоперацій, фундамент яких закладав ще Василь Малюк. І вже перші тижні нового року демонструють, що кількість точних далекобійних ударів від СБУ по противнику буде тільки наростати.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
