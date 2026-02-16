Головна Світ Політика
РФ будує нові ядерні обʼєкти біля Фінляндії – глава Міноборони країни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Хаккянена, Кремль нарощує війська та ядерний потенціал в Арктиці
фото: AP

Міністр наголосив, що безпека в Арктиці є першочерговою для забезпечення стабільності в Європі

Російська Федерація зміцнює свої стратегічні обʼєкти в Арктиці та будує нові вздовж кордону з Фінляндією. Таку думку висловив міністр оборони Антті Хаккянен в інтерв'ю Euronews, повідомляє «Главком».

Хяккянен зазначив, що ключовий стратегічний потенціал Росії в регіоні зосереджений на півострові Кола, де розміщені ядерна зброя, підводні човни та далекобійні бомбардувальники. Саме тому Арктика залишається критично важливим напрямком для європейської оборони.

Міністр наголосив, що ЄС виносить правильні уроки з війни в Україні та проводить роботу для зміцнення своєї оборони та взяття на себе більшої відповідальності за неї. Він також намагався применшити занепокоєння щодо того, що США не так віддані обороні Європи, як колись. За словами глави Міноборони, Сполучені Штати залишаються «непохитно відданими» основній гарантії НАТО згідно зі статтею пʼятою колективної оборони.

«У довгостроковій перспективі було б краще, якби європейці мали свої потужні можливості. Але в короткостроковій і навіть середньостроковій перспективі нам потрібні США. Це має вирішальне значення для європейської безпеки», – заявив урядовець.

Нагадаємо, Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією, імовірно в межах ширших зусиль із розширення військової присутності та підготовки збройних сил до можливого майбутнього протистояння з НАТО.

Як повідомлялося, у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки 2026 року розгорнулася дискусія: європейські лідери вперше серйозно заговорили про створення власного ядерного арсеналу. Причиною став підрив довіри до США як гаранта безпеки після повернення Дональда Трампа в Білий дім та його сумнівів щодо пʼятої статті Статуту НАТО.

До слова, на супутникових знімках долин південного заходу Китаю видно, як країна прискорює нарощування ядерного потенціалу, сили, призначеної для нової ери супердержавного суперництва.

