Агенти у рясах. Масштабна спецоперація в Європі

Московська церква під брендом «УПЦ» активно займає нішу «української церкви» в Європі

Уже три роки у Європі триває масштабна спецоперація. Створена мережа із сотні парафій, які діють під виглядом «українських».

«Главком» піднімав цю тему давно. Ми навіть потрапили у зону уваги «легендарного» адвоката Амстердама, якого найняли (суки православні) лобісти РПЦ у США. Він прямо нам погрожував.

Що ж маємо насправді.

Для європейських держав усі біженці з українськими паспортами однакові. А тим паче, коли вони віряни чи священники. Тому увага, співчуття, сприяння... Тому Московська церква під брендом «УПЦ» активно займає нішу «української церкви» в Європі, де тепер мільйони українців. Робити це без санкції РПЦ вона просто не могла б...

Тоді як ПЦУ просто спостерігає. Томос забороняє виходити за межі держави України... За кордоном – юрисдикція Константинополя. Патріарх Філарет таки знав, чого бурчав на Томос.

«І коли організації українців намагаються донести до місцевих влад цю гібридну загрозу, там кажуть: «Ні-ні, ми у цьому не розбираємося, ми – або всім допомагаємо, або нікому».

Розмова про «агентів у рясах», які активно повіялися світом, із ректором Відкритого Православного університету Георгієм Коваленком. Отець Георгій із 7 січня 2019 року – священник Православної церкви України.

Інтерв'ю відбулося у рамках проєкту громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», який веде чарівна і невтомна Маргарита Ситник.

Проєкт покликаний єднати українців по всьому світу, саме тому «Главком» є інформаційним партнером цієї правильної справи.