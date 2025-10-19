Головна Світ Соціум
У Варшаві перекинулася автівка російського посольства

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар

Усі водії, причетні до зіткнення, були тверезі
Водій Dacia з невідомих причин втратив керування автомобілем, а потім з'їхав з дороги та врізався в захисні бар'єри

На варшавській швидкісній автомагістралі ввечері 18 жовтня перекинувся автомобіль, що належить посольству Росії в Польщі. Як інформує «Главком», про це пише RMF24.

Напередодні, невдовзі після 19:00, водій Dacia з невідомих причин втратив керування автомобілем, а потім з'їхав з дороги та врізався в захисні енергопоглинальні бар'єри. Частини барʼєрів влучили в автівки, що рухалися в зустрічному напрямку.

Офіцер Каміл Соботка з Варшавського головного управління поліції підтвердив виданню, що автомобіль, який з'їхав з дороги, належав посольству Росії. Водночас водієм був не дипломат, а технічний працівник установи.

Усі водії, причетні до зіткнення, були тверезі. Нікого не шпиталізували, а водієві автомобіля російського посольства виписали штраф.

Раніше на польсько-українському кордоні біля Медики водій українського мікроавтобуса постраждав у ДТП: його транспортний засіб зіткнувся з поїздом на залізничному переїзді без світлофорів та шлагбаумів.

Нагадаємо, на півдні Фінляндії десятки автомобілів стали учасниками серії дорожньо-транспортних пригод через погіршення погодних умов. У районі міста Лахті була зафіксована сильна ожеледь і густий туман, що значно знизило видимість і зробило дороги небезпечними для руху. 

 

Теги: посольство росія Польща ДТП Dacia автомобіль дороги



