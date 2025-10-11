Головна Країна Події в Україні
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
Влада намагатиметься макимально відстрочити початок опалювального сезону
фото з відкритих джерел

«Опалювальний сезон тільки починається. Психологічно треба над собою працювати», – висловився нардеп

На фоні російських ударів опалювальний сезон намагатимуться максимально відтермінувати. Як інформує «Главком», про це сказав нардеп та ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко у програмі «Суперпозиція».

«Треба дивитися правді в очі – із газом будуть проблеми, враховуючи останні удари по видобутку. З балансом газу проблеми, і нам буде його не вистачати. Газ будуть заощаджувати. Відповідно, чим пізніше увійдуть в опалювальний сезон, тим менше його спалять. І тому правдами та не правдами будуть відсувати початок опалювального сезону», – сказав він.

Також Кучеренко прокоментував бурхливу реакцію суспільства на останній обстріл. На його думку, багато людей нераціонально сприймають ситуацію.

«Війна йде! Вже забули 2022-2023 роки, і які тоді були зими? Останній рік ударів по енергетиці майже не було, і багато хто розслабився. Дуже нервова реакція була на те, що 10 жовтня були перебої зі світлом, водою та транспортом. Давайте ще на Майдан виходити… На жаль, ми в стані війни, і ворог дуже потужний. Опалювальний сезон тільки починається. Психологічно треба над собою працювати», – висловився нардеп.

Раніше Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року. 

Також 8 жовтня уряд схвалив план проходження зими. «Він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів. Це допоможе злагоджено діяти для упередження та швидкої ліквідації наслідків ворожих обстрілів», – пояснила прем'єрка.

Як повідомлялося, на початок осінньо-зимового періоду (до 01.11.2025) передбачено закачати до підземних сховищ не менше 13,2 млрд куб. метрів газу. Запланований обсяг імпорту природного газу має скласти не менше 4,6 млрд куб. метрів. Про це «Главкому» повідомило Міненерговугілля.

Зокрема, 1 жовтня стало відомо, що «Нафтогаз» на 95-97% виконав план уряду із закачування понад 13 млрд кубометрів газу у сховища до початку опалювального сезону.

