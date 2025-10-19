У Самарській області розгорілась пожежа на НПЗ через атаку дронів

Після атаки над НПЗ здійнявся чорний дим

У Самарській області Росії відбулася серія вибухів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі (НПЗ) після атаки безпілотників. Вибухи викликали масштабну пожежу, з якої піднявся великий стовп диму. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише «Главком».

Очевидці повідомили, що після атаки над НПЗ здійнявся чорний дим, а на відео, опублікованому в мережі, видно сильне задимлення над підприємством.

Як відомо, Новокуйбишевський НПЗ є одним з ключових підприємств у Самарській області, і його потужності дозволяють переробляти до 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Завод постачає паливо для різних видів транспорту, а також продукти нафтохімії та мастила.

Нагадаємо, наприкінці вересня атаки дронів вивели з ладу близько чверті російської нафтопереробної промисловості. Через удари БпЛА у вересня чотири НПЗ припинили свою роботу.

У вересні чотири російські НПЗ припинили виробництво після атак безпілотників. Серед них – «Кіришінефтеоргсинтез» у Ленінградській області, який займає друге місце за потужностями в Росії, а також Рязанський НПЗ компанії «Роснєфть», що входить до п'ятірки найбільших.