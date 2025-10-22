Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)

Завод входить до структури «Ростеху» та працює на оборонні потреби Росії

Уночі, 22 жовтня, Саранський механічний завод (ФКП «СМЗ») в Мордовії став об'єктом атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Завод, який є частиною оборонно-промислового комплексу Росії, спеціалізується на виробництві мін, гранат, інженерних боєприпасів, детонаторів та іншої військової продукції, є важливим постачальником комплектуючих для російської техніки.

Завод має чотири виробничі майданчики і полігон для випробувань готової продукції. Всі види діяльності підприємства сертифіковані, включаючи військову продукцію. Завод входить до структури «Ростеху» та працює на оборонні потреби Росії.

У мережі поширились кадри атаки на Саранський механічний завод (Мордовія, РФ)

Завод перебуває під міжнародними санкціями через свою участь у виробництві військової техніки для російських військ.

