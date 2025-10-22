Головна Світ Соціум
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
фото: exilenova_plus

Завод входить до структури «Ростеху» та працює на оборонні потреби Росії

Уночі, 22 жовтня, Саранський механічний завод (ФКП «СМЗ») в Мордовії став об'єктом атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

Завод, який є частиною оборонно-промислового комплексу Росії, спеціалізується на виробництві мін, гранат, інженерних боєприпасів, детонаторів та іншої військової продукції, є важливим постачальником комплектуючих для російської техніки.

Завод має чотири виробничі майданчики і полігон для випробувань готової продукції. Всі види діяльності підприємства сертифіковані, включаючи військову продукцію. Завод входить до структури «Ростеху» та працює на оборонні потреби Росії.

Завод перебуває під міжнародними санкціями через свою участь у виробництві військової техніки для російських військ.

Нагадаємо, на території Оренбурзького газопереробного заводу (ГПЗ) знову спалахнула масштабна пожежа. Це вже другий інцидент на цьому стратегічному об'єкті за останні дві доби.

