Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Нейтральний атлет Харламцев має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації

Міжнародна федерація каное відреагувала на звернення «Главкома»

Генеральний секретар Міжнародна федерація каное (ICF) Річард Петіт відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти невідповідності нейтральному статусу росіянами, які раніше його отримали, та мають можливість взяти участь в чемпіонаті світу.

«Дякуємо за вашу інформацію, ми передамо її нашій комісії AIN (індивідуальні нейтральні атлети – «Главком») для розгляду», – зазначив Річард Петіт.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА – тепер вони можуть взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому.

Зокрема, нейтральний статус отримала росіянка Алсу Міназова.

Раніше вона брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та підсанкційним главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Також нейтральний статус отримали двоє членів російського військового клубу ЦСКА – Павло Котов та Олександр Харламцев.

Харламцев також має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації.

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує спортивним федераціям допускати до змагань росіян, які були помічені у підтримці війни, а також причетних до військових структур РФ.

Отже, участь Котова, Харламцева та Міназової у чемпіонаті світу суперечить рекомендаціям МОК.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Теги: спорт росія пропаганда

