Правоохоронці викрили благодійний фонд, який розкрадав пожертви на ЗСУ

Керівнику фонду і пʼятьом його спільникам загрожує до семи років увʼязнення

Зловмисники під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на потреби українських воїнів на передовій

Служба безпеки та Національна поліція викрили масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні й сході України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю. Як установило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Однак на потреби фронту ділки виділяли лише 10% загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками «схеми».

Фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, організатор залучив до схеми ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби.

Для збору пожертв ділки розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки. 17 вересня правоохоронці провели 20 обшуків на території Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тис. грн благодійної допомоги.

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні й сході України фото: ssu.gov.ua/СБУ

Водночас СБУ наголосила, що кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має зв’язку з іншими волонтерськими й благодійними організаціями України. «СБУ високо цінує волонтерський і благодійний рух, який існує у нашій державі. Ми закликаємо громадян усіляко допомагати Силам безпеки і оборони, але бути уважними, щоб не потрапити в шахрайські схеми», – йдеться в повідомленні.

Керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Усіх підозрюваних затримано, розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Загалом їм загрожує до семи років тюрми з конфіскацією майна.

До слова, в Україні щороку відкривають десятки тисяч корупційних кримінальних проваджень, однак лише частина з них доходить до суду.