Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном (відео)

Пілоти 59 бригади знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном

Українські захисники продовжують ефективно знищувати дорогу ворожу техніку за допомогою FPV-дронів. Пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем знищили російський ударний гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді з позивним «Мадяр».

Гелікоптер Мі-28Н «Нічний мисливець» є одним з основних ударних вертольотів армії РФ.

Нагадаємо, росіяни рік готували осінній наступ і з весни пробували пробиватися, вишукуючи точки для максимальних уражень і захоплення територій. Окупанти зосередили зусилля на Покровському, Запорізькому й Новопавлівському напрямках. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Герой України Валентин Манько.

Як розповів полковник Манько, Покровський сектор Сили оборони стабілізували: противник опинився в оточенні під Добропіллям, туди кинуто елітні підрозділи РФ, але подальшого просування вони, за оцінкою, не зможуть закріпити.

«Росіяни кидають туди найкращі сили – як це було на Курщині, заводять бригади ДШВ, морпіхів, намагаються розблокувати там своїх. Щодо просування далі на цій ділянці, то, думаю, вони про це й не мріють», – каже він.

На Новопавлівському напрямку росіяни рухаються в бік населеного пункту Покровське та села Михайлівка; цей рубіж більше має політичний символізм, ситуація там – під контролем ЗСУ, хоча ворог завдає ударів артилерією, ракетами й безпілотниками по населених пунктах.