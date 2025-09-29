Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном (відео)
колаж: glavcom.ua

Пілоти 59 бригади знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном

Українські захисники продовжують ефективно знищувати дорогу ворожу техніку за допомогою FPV-дронів. Пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем знищили російський ударний гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на допис командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді з позивним «Мадяр».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Гелікоптер Мі-28Н «Нічний мисливець» є одним з основних ударних вертольотів армії РФ.

Нагадаємо, росіяни рік готували осінній наступ і з весни пробували пробиватися, вишукуючи точки для максимальних уражень і захоплення територій. Окупанти зосередили зусилля на Покровському, Запорізькому й Новопавлівському напрямках. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів Герой України Валентин Манько.

Як розповів полковник Манько, Покровський сектор Сили оборони стабілізували: противник опинився в оточенні під Добропіллям, туди кинуто елітні підрозділи РФ, але подальшого просування вони, за оцінкою, не зможуть закріпити.

«Росіяни кидають туди найкращі сили – як це було на Курщині, заводять бригади ДШВ, морпіхів, намагаються розблокувати там своїх. Щодо просування далі на цій ділянці, то, думаю, вони про це й не мріють», – каже він.

На Новопавлівському напрямку росіяни рухаються в бік населеного пункту Покровське та села Михайлівка; цей рубіж більше має політичний символізм, ситуація там – під контролем ЗСУ, хоча ворог завдає ударів артилерією, ракетами й безпілотниками по населених пунктах.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Повітряні сили ЗСУ гелікоптер росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС понад 72 години без зовнішнього живлення
Аварійні генератори на межі: тривожний аналіз The Guardian про ситуацію на ЗАЕС
27 вересня, 13:18
Пожежа у місті Валуйки у Бєлгородській області
У Білгородській області та Таганрозі пролунали вибухи
24 вересня, 02:31
Грем визнав, що попередні санкції Заходу проти Росії не дали бажаного результату
Грем закликав Європу підтримати Трампа та запровадити санкції проти торгових партнерів РФ
15 вересня, 01:53
Рубіо назвав російську атаку на Польщу «небезпечною» і «неприпустимою»
Рубіо прокоментував атаку Росії на Польщу
13 вересня, 22:13
Багато водіїв переходять на використання бензину марки АІ-92 замість АІ-95
У великих російських містах дефіцит бензину
8 вересня, 10:11
Оперативне командування моніторить поточну ситуацію
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні
3 вересня, 06:42
Найбільший російський виробник танків використовує імпортне обладнання: деталі від ГУР
Найбільший російський виробник танків використовує імпортне обладнання: деталі від ГУР
1 вересня, 10:10
Вночі оборонці неба знищили над областю 11 ворожих БпЛА
Атака на Дніпропетровщину: ворог пошкодив житлові будинки та газопроводи, є постраждалі
31 серпня, 08:16
Венс зазначає, що США не хочуть, аби Росія захопила всю країну, і прагнуть зупинити війну
США прагнуть зберегти територіальну цілісність України – Венс
30 серпня, 02:31

Події в Україні

Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном (відео)
Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дроном (відео)
Добропільський напрямок: Сирський розповів, скільки територій вдалось відбити у ворога
Добропільський напрямок: Сирський розповів, скільки територій вдалось відбити у ворога
Прогноз погоди на тиждень 29 вересня – 5 жовтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 29 вересня – 5 жовтня 2025 року
Бійка зі стріляниною у Львові: Нацгвардійці вночі зловили агресивну компанію
Бійка зі стріляниною у Львові: Нацгвардійці вночі зловили агресивну компанію
Атака на Харківщину: двоє загиблих, троє поранених, серед них 14-річна дитина
Атака на Харківщину: двоє загиблих, троє поранених, серед них 14-річна дитина
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua