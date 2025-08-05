Вибухові візитки. Про ураження російських літаків СБУ

Через успішні операції СБУ, ворог відчуває величезні проблеми

Хід війни на землі часто залежить від того, хто панує в небі. І тут крім дронів, важлива і традиційна авіація. У 22-го західні військові експерти вважали, що перевага росіян у небі буде тотальною.

У 25-ому можемо констатувати, що на щастя вони помилялись. кремль не забезпечив собі ту перевагу в небі, на яку розраховував. І треба сказати, що ніхто не вплинув на авіацію ворога так, як Служба Безпеки. Ураження літаків РФ вже стало однією з візитівок СБУ.

Операція «Павутина», зі знищенням рекордної кількості російських стратегічних літаків дронами, вже увійшла в усі підручники. Однак підлеглі Малюка не зупиняються і продовжують нищити літаки ворога прямо на аеродромах.

Днями безпілотники ЦСО «А» СБУ «завітали» на військовий аеродром «Саки» – ключову авіабазу Росії для операцій у Чорному морі. Результат, як завжди, на висоті: повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24. Літаками не обмежились - знищили склад з авіаційним озброєнням.

Варто сказати про фінансовий аспект цієї операції: тільки один літак Су-30СМ коштує в середньому від $35 до $50 млн. Але найголовніше навіть не гроші, а знищення воєнного потенціалу РФ. Знищені літаки вже не зможуть скидати КАБи та бити по наших позиціях на фронті.

Через успішні операції СБУ, ворог відчуває величезні проблеми, як з авіапарком, так і з відповідним обладнанням. Російська промисловість не здатна швидко поновити те, що російська армія втрачає від ударів нашої спецслужби.

Завдяки чому СБУ вдається раз у раз настільки успішно завдавати ударів по авіації ворога? Перш за все системність. Під керівництвом Василя Малюка СБУ розробила цілу стратегію використання безпілотників для різних задач – на полі бою і в глибокому тилу РФ. Від морських дронів до ударних БПЛА. Малюк розвиває виробництво дронів в СБУ з моменту, як почав керувати Службою літом 22-го. І весь цей час СБУ є локомотив інноваційних і новаторських рішень у Силах Оборони.

Голова СБУ окреслює одну із цілей Служби так: ворога і його техніка не можуть почувати себе захищено у жодному кутку РФ чи окупованої території. Колись, у росіян був розповсюджений мем про «візитку Яроша», яку пропагандисти знаходили скрізь, де могли.

Тепер дрони СБУ приносять на кожний російський аеродром «візитку Малюка». І ці, цілком реальні, «вибухові візитки» росіянам дуже не подобаються.