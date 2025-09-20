Александер Стубб заявив, що гарантії безпеки для України діятимуть, лише якщо європейські країни будуть реально готові воювати з Росією

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що гарантії безпеки для України, які зараз обговорюються «коаліцією охочих», зобов’яжуть європейські країни-учасниці вступити у військовий конфлікт із Росією, якщо Москва знову нападе на Україну в майбутньому. Як інформує «Главком», про це пише The Guardian.

«Гарантії безпеки по суті є фактором стримування. Цей стримувальний фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним», – заявив Стубб в інтерв’ю виданню.

Він зазначив, що гарантії набудуть чинності тільки після майбутньої мирної угоди між Україною і Росією. Водночас Стубб наголосив, що Росія не має права вето щодо формату цих гарантій.

«Росія абсолютно не має права голосу в суверенних рішеннях незалежної національної держави… Тому для мене питання не в тому, чи погодиться Росія, чи ні. Звісно, ні, але це не головне», – сказав він.

На зустрічі в Парижі минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що 26 країн взяли на себе зобов’язання увійти до складу «сил підтримки» в Україні, причому деякі з них зобов’язалися забезпечити свою військову присутність «на землі, на морі або в повітрі».

Проте, залишається відкритим питання: чи будуть ці домовленості супроводжуватися конкретними зобов’язаннями? У відповідь на запитання, чи означатимуть ці гарантії, що європейські країни готові до військового зіткнення з Росією в разі майбутньої агресії, Стубб зауважив, що «за визначенням, це і є ідея гарантій безпеки».

Наразі немає повної впевненості в тому, що в більшості європейських столиць є політична воля для такого роду зобов’язань. Досі політика більшості західних країн полягала в наданні підтримки Україні, мінімізуючи ризик прямого конфлікту з Росією. Стубб вважає, що будь-які гарантії будуть безглуздими, якщо їх не підкріпити реальною силою.

«Гарантії безпеки означають стратегічну комунікацію. Тому ми не даємо гарантій безпеки просто «в повітря», а даємо реальні гарантії безпеки, і Росія це знає», – наголосив Стубб.

Александер Стубб став ключовим гравцем у мирних переговорах, налагодивши тісні стосунки з президентом США Дональдом Трампом, зокрема під час спільних партій у гольф. Завдяки цьому особистому зв’язку Фінляндія, населення якої становить лише 5,6 мільйона, змогла відіграти значну роль у комунікації між Трампом та європейськими лідерами.

Стубб заявив, що він і Трамп досі регулярно спілкуються «телефоном та іншими засобами». Він очікує, що цього тижня відбудеться їхня двостороння зустріч. Стубб неодноразово говорив, що Трамп починає втрачати терпіння щодо Путіна, але досі жорсткі слова Трампа на адресу Путіна не перетворилися на дії. Навпаки, минулого місяця Трамп «зустрів Путіна» на Алясці.

«Думаю, завдання президента Фінляндії – знаходити спільну мову з президентом Сполучених Штатів, ким би він не був», – сказав Стубб.

«Зовнішня політика завжди ґрунтується на трьох стовпах. Це цінності, інтереси та сила. Малі держави мають лише цінності та інтереси… але ми можемо мати вплив замість сили. Залучення краще, ніж відсторонення, попри все», – додав він.

Стубб підтвердив, що для надання гарантіям безпеки реальної сили необхідна «американська підтримка», але визнав, що поки що немає повного розуміння того, які саме зобов’язання готовий взяти на себе Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська не будуть розміщені в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, забезпечувати військову присутність має Європа, хоча й за підтримки Вашингтона.

До слова, Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду з Російською Федерацією.

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії.