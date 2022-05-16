Вбивці й наркоторгівці: хто ті головорізи-чеченці, яких РФ відправила на війну (фото, відео)

Чеченці, яких Росія відправила на війну в Україну

На війну в Україну Росія відправила чеченців, які відбували покарання у в'язниці за торгівлю наркотиками, шахрайство та спроби вбивства

Серед рашистів, яких РФ відправила на війну в Україну, виявилися ув’язнені, які відбували покарання за шахрайство, наркоторгівлю, незаконний обіг зброї і спроби вбивства. Про це повідомив Telegrаm-канал «Можем объяснить» після того, як Міноборони України опублікувало список 2425 вояків із Чечні, що звірствували на території нашої країни, та знятих самими чеченцями пропагандистських роликів.

Журналісти-розслідувачі знайшли повідомлення на одному з чеченських Telegrаm-каналів, у якому йшлося про те, що влада Чечні призупинила набір у свої підрозділи «добровольців», що хочуть на війну в Україну нібито через величезну кількість охочих. Там зазначалося й те, що не відправлятимуть воювати чеченців, які мають проблеми із законом, якимось чином пов’язані з Україною і йдуть на війну, не сповістивши рідних.

Канал «Можемо пояснити» ідентифікував кілька десятків російських добровольців із соцмереж, відеосюжетів «ЧДТРК «Грозний» та постів у Тelegram-каналі глави Чечні Рамзана Кадирова – їхні дані виявилися у списку ГУР МО України. Більшість із них – чеченці, решта – мешканці російських регіонів, серед яких колишні військовослужбовці чи співробітники силових органів, сепаратисти «ЛДНР». А також судимі громадяни.

Хто ті головорізи, яких відправили звірствувати в Україну

Так, на першому відео про набір добровольців з'явилися мешканець Смоленська Ігор Полунін та мешканець Кизила Сірін-оол Омак Оюнович.

Полунін брав участь у бойових діях на сході України на боці сепаратистів «Схід». Судячи з численних татуювань, серед яких так звані «отріцаловські зірки» та персні, чоловік має кримінальне минуле.

Ігор Полунін

Серед нових татуювань Полуніна – восьмипроменева свастика: «коловорот» і кельтський хрест.

Татуювання Полуніна

Омак Сірін-оол проходив термінову службу в зенітному полку у Владивостоку. Чоловік загинув у квітні – про це писав голова Туви Владислав Ховалиг.

Омак Сірін-оол

За даними Чеді-Хольського районного суду Туви, у грудні 2021 року Омака Сірін-оола було засуджено за ч.1 статті 228 КК РФ за виробництво наркотиків.

А на іншому відео з'явився Віктор Паньков з Ачинська, відомий у Красноярському краї як шахрай «Вітя Бумер». У 2012 році його засудили майже на 15 років за шахрайство з автомобілями, але кілька років тому він звільнився умовно-достроково.

Знайшлися у списку ГУР Юрій Татаринцев та Олексій Аляб'євим, яких знімав ПДТРК «Грозний» під час прийняття ісламу ними перед відправкою в Україну.

Тамбовчанина Татаринцева у травні 2008 року засудили на дев'ять років суворого режиму за статтями приготування до злочину, вбивство, незаконний обіг зброї, навмисне заподіяння тяжкої шкоди.

Ще один колишній ополченець – Микита Мітченко із Брянська.

У 2015-2016 роках він воював на Донеччині у складі армії ДНР. У 2017 році його засудили на півтора року виправних робіт за статтею про хибне замінування. «Терорист» зібрав муляж вибухового пристрою та встановив його на робочому автомобілі на Брянській станції переливання крові.

У суді він пояснив свій вчинок бажанням підвищити свій авторитет у суспільстві. Крім того, у 2020-2021 роках Володарський районний суд Брянська тричі оштрафував його за порушення ненависті та ворожнечі в соцмережах, а в листопаді 2021 – на півтора року умовно за ч. 2 ст. 280 КК РФ за заклики до екстремізму.

На 18-й секунді цього відео знайшовся Ілля Бочкарьов з Архангельська. У нульових він відбував (покарання в колонії суворого режиму ІЧ-21 у селищі Ікса).

Нагадаємо, напередодні Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило імена та домашні адреси 2,5 тисячі бойовиків з Чечні, які брали участь у вторгненні до України. До списку потрапили бойовики, які в березні-травні 2022 року брали участь у російській агресії.