Нові санкції проти РФ вже на столі та чекають підпису Трампа – Reuters

Поки незрозуміло, чи схвалить цей пакет санкцій президент США Дональд Трамп.

США фіналізували нові економічні санкції проти Росії, які охоплюють банківський та енергетичний сектори, щоб посилити тиск на Москву. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

Посилаючись на джерела агенство зазначає, що офіційні особи США завершили розробку нових економічних санкцій проти Росії.

Повідомляється, що санкції стосуватимуться банківської та енергетичної сфери. Reuters пише, що під прицілом санкцій опинився російський державний енергетичний гігант «Газпром» та основні суб’єкти, задіяні в галузях природних ресурсів і банківської справи.

Однак поки незрозуміло, чи схвалить цей пакет санкцій президент США Дональд Трамп.

«Рада національної безпеки США намагається узгодити набір більш жорстких заходів проти Росії. Це рішення має затвердити Трамп», – сказав співрозмовник агенства.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готується до розмови зі США щодо нових санкцій проти Росії.

«Готуємося також і до розмови з Америкою щодо нових санкційних кроків – обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії. Вони повинні робити чіткі кроки до завершення війни, і ми наполягаємо, що безумовне й повне припинення вогню має стати першим кроком. Росія повинна це зробити. Зараз вони переживають, що в них парад під питанням, і правильно переживають. Але повинні переживати, що ця війна досі триває. Вони повинні закінчити війну», – сказав Зеленський.