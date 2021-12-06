Ідеальний світ Путіна дуже легко зруйнувати

Очільник Кремля ненавидить журналістські розслідування

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Давайте подумаем, как устроена идеальная Россия Владимира Путина? Это такая полная тишина. Стерильная атмосфера, где миллионы нищих запуганных людей работают за гроши, не поднимают глаз, внемлют пропаганде, ничем не интересуются и главное – молчат. Это огромная устрашающая личная армия, которая служит ему, а не закону. Охраняет его от всех, кто не согласен. Это прокуроры, следователи, судьи, которые исполняют каждое его желание – калечат жизни, издеваются, пытают, – чтобы другим неповадно было. Темнота, тишина и покой. Чтобы никто и никогда не мешал ему воровать.

Наша же работа, уже много лет, – врываться в этот идеальный мир Путина и рушить его. Включать свет, носиться, кричать «караул, у нас воруют, держите жулика».

Ровно за эту работу нас и признали экстремистами. Приравняли к международным террористам из Игил, Аль Каиды и Аум Сенрике. Они взрывают людей, убивают тысячами, перед камерой отрезают головы. Мы же перед камерой показываем дворцы и яхты чиновников. Показываем то, как они берут взятки. Но в глазах Путина мы одинаковые.

Антикоррупционные расследования – это то, что бесит Путина больше всего. Они бьют в самое слабое место его системы – воровать можно, а вот рассказывать об этом – нельзя.

Давайте быстро разберемся, как расследовать коррупцию. Самое главное, что нужно понимать – воровать незаметно – невозможно. Везде остаются какие-то следы: может быть, официальные документы, какие-то записи в реестрах, может остаться след в финансовой отчетности, могут утечь договора, счета, накладные, планы домов. Где-то появятся фотографии, или видео, а где-то реальные люди со своими историями.

И работа расследователя заключается в том, чтобы во всем этом огромном массиве информации найти то, что нужно. Фамилию, название офшора, дату – все это мы собираем, анализируем, перепроверяем – и рассказываем вам об очередном чиновнике с домом за миллиард и тещей-олигархом.

И это такая непрекращающаяся борьба – они от нас эту информацию прячут, мы ее находим. Они перепрятывают – мы ищем по-другому и все равно находим.

И к этому моменту кажется, что засекретили буквально все. Госзакупки министерства обороны, ФСБ и ФСО? Секретно. Хочешь узнать сколько тратят на обустройство спа-комплексами десятой по счету путинской резиденции? Нельзя, гостайна. Вы знаете, например, что руководству ФСБ и минобороны не нужно публиковать декларации о доходах вообще? Всем надо – а им нет. Директор ТЮЗа в городе Нягань обязан отчитываться о доходах, а какой-нибудь заместитель Шойгу – нет.

И главное битва разворачивается здесь.

Росресстр – единая база данных с информацией о собственниках недвижимости. Этот реестр учитывает каждый объект недвижимости в России – земля, дома, квартиры, гаражи и уличные беседки. Территория всей страны расчерчена на 60 миллионов участков, о каждом из которых записана информация – собственник, арендатор, площадь, дата покупки и так далее. Это один из самых главных государственных реестров, без него невозможно купить или продать квартиру, получить наследство, взять ипотеку, и без него невозможно доказать, что твоя квартира на самом деле твоя.

В общем, хороший реестр. Полезный. Особенно тем, что купленные на ворованные деньги дворцы и пентхаусы путинских чиновников там тоже учтены.

Ты можешь сколько угодно притворяться народным губернатором, слугой народа, скромным и покладистым трудягой. Но именно в Росреестре найдется выписка на твою престарелую тещу, и окажется, что в 70 лет она купила себе квартиру на Арбате за 120 миллионов рублей. И флер народности губернатора как-то быстро развеивается.

А если что-то в России работает хорошо, приносит пользу, делает государство более открытым, а граждан более информированными, значит что с этим Путин хочет сделать? Правильно. Уничтожить. И ровно это происходит последние несколько лет. Полностью систему кадастрового учета отключить невозможно – но ее можно сломать.

Джерело: блог Олексія Навального

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