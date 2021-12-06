Кремль робить все, щоб в України не виникло навіть думки виконувати «Мінські угоди»
Захопленими районами Донбасу офіційно керують громадяни РФ, та ще й представники правлячої партії
Мовою оригіналу
Главари ДНР и ЛНР официально вступили в партию «Единая Россия».
Номинальный глава этой партии – Дмитрий Медведев (реальный, разумеется, Путин). То есть, теперь уже и официально Медведев является шефом Пушилина и Пасечника.
Нет сомнений, что Кремль специально делает все, чтобы в Украине ни у кого даже мысли не возникло выполнить Минские соглашения. Как после этого можно продолжать говорить про «внутренний конфликт», если захваченными районами Донбасса официально управляют граждане РФ, да еще представители правящей партии?
Сам же Кремль, который требует от Украины вести «прямые переговоры с Донбассом», своими действиями лишает такие переговоры всякого смысла. Потому что кто же договаривается с рядовыми членами партии, когда есть партийный лидер?
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Джерело: блог Дениса Казанського