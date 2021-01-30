  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Анатолій Макаренко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби

    • Анатолій Макаренко

      Колишній голова Державної митної служби

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За останні десять років скорочено кількісний склад Митної Служби на 45% - Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби
    За останні десять років скорочено кількісний склад Митної Служби на 45%

    Митна служба – один із елементів суверенітету держави

    За минулий десяток років фразу «Реформувати митницю», «Продовжити реформу митниці» чув сотні разів.
    Вона лунає постійно як від вищого керівництва держави, так і від чисельних випадкових експертів-аматорів. Одні пропонують перетворити вітчизняну митницю в сервісний МакДональдз, інші віддати в управління іноземній команії.

    І усе це подається суспільству під симпатичним соусом «вимога МВФ», «наші зарубіжні партнери рекомендують», «передовий світовий досвід переконує» і тд.

    Але, після кожного такого кроку невпинних «реформ» митниця все більше і більше перетворюється не в світлий офіс і потужну державну інституцію, а в руїни. Організаційні та інфраструктурні.

    Не дивлячись на кризу світового порядку, анексію, війну, інші геополітичні виклики, ми невтомно та наполегливо знищуємо один із елементів суверенітету держави – її митну службу.

    Ті ж наші зарубіжні партнери, які за версією вітчизняних «реформаторів» «наполегливо рекомендують», навпаки, посилюють захист своїх кордонів, свою економічну безпеку, зміцнюють свої митні та прикордонні служби.

    Після трагічних подій 11-го вересня 2001-го року Сполучені Штати створили надпотужну Митно-Прикордонну Службу з виключними повноваженнями за контролем над кордонами та завнішньоекономічними торгівельними операціями.

    Після приєднання до Євросоюзу та фактичної ліквідації кордону на Заході наш сусід Польща не скоротила персонал митної адміністрації ні на одного співробітника. Навпаки, зберігши фаховий кадровий склад, його наділили додатковими функціями контролю за підакцизним товаром всередині країни.

    Ми ж за останні десять років скоротили кількість працівників Митної Служби на 45 відсотків, нівелювали її статус, знищили інфраструктуру та репутацію.

    І тому, коли я вчергове чую від керівництва держави фразу «продовжити реформи на митниці», яка не закріплена жодним конкретним кроком хоча б відновлення її нормальної діяльності, повторюю за відомим класиком «Не вірю».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби
    Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби
    Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби
    Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби
    Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби
    Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби
    Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби

    На фото співробітників американського митного МакДональдзу – U.S. Customs and Border Protection.
    Це для тих можновладців, хто не читає тексти, а більше сприймає картинки.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: митниця МВФ реформа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Микола Підвезяний
    Микола Підвезяний

    Головний редактор «Главкома»

    Олег Вергеліс
    Олег Вергеліс

    Театральний критик

    Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук

    Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies