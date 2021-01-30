Реформа митниці призвела до знищення репутації та інфраструктури Служби

За останні десять років скорочено кількісний склад Митної Служби на 45%

Митна служба – один із елементів суверенітету держави

За минулий десяток років фразу «Реформувати митницю», «Продовжити реформу митниці» чув сотні разів.

Вона лунає постійно як від вищого керівництва держави, так і від чисельних випадкових експертів-аматорів. Одні пропонують перетворити вітчизняну митницю в сервісний МакДональдз, інші віддати в управління іноземній команії.

І усе це подається суспільству під симпатичним соусом «вимога МВФ», «наші зарубіжні партнери рекомендують», «передовий світовий досвід переконує» і тд.

Але, після кожного такого кроку невпинних «реформ» митниця все більше і більше перетворюється не в світлий офіс і потужну державну інституцію, а в руїни. Організаційні та інфраструктурні.

Не дивлячись на кризу світового порядку, анексію, війну, інші геополітичні виклики, ми невтомно та наполегливо знищуємо один із елементів суверенітету держави – її митну службу.

Ті ж наші зарубіжні партнери, які за версією вітчизняних «реформаторів» «наполегливо рекомендують», навпаки, посилюють захист своїх кордонів, свою економічну безпеку, зміцнюють свої митні та прикордонні служби.

Після трагічних подій 11-го вересня 2001-го року Сполучені Штати створили надпотужну Митно-Прикордонну Службу з виключними повноваженнями за контролем над кордонами та завнішньоекономічними торгівельними операціями.

Після приєднання до Євросоюзу та фактичної ліквідації кордону на Заході наш сусід Польща не скоротила персонал митної адміністрації ні на одного співробітника. Навпаки, зберігши фаховий кадровий склад, його наділили додатковими функціями контролю за підакцизним товаром всередині країни.

Ми ж за останні десять років скоротили кількість працівників Митної Служби на 45 відсотків, нівелювали її статус, знищили інфраструктуру та репутацію.

І тому, коли я вчергове чую від керівництва держави фразу «продовжити реформи на митниці», яка не закріплена жодним конкретним кроком хоча б відновлення її нормальної діяльності, повторюю за відомим класиком «Не вірю».

На фото співробітників американського митного МакДональдзу – U.S. Customs and Border Protection.

Це для тих можновладців, хто не читає тексти, а більше сприймає картинки.

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