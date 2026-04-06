Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру Ділова столиця

Удар по гаманцю Путіна: Україна перекриває нафтовий кисень

Удар по Новоросійську

Росія втратила половину експорту нафти і нафтопродуктів

Як мінімум наступні 10-14 днів Росія не зможе відновити свій експорт, а відтак і заробляти надприбутки через війну в Ірані.

• 1 •

Україна, після серії атак на Балтійські нафтоперевалочні порти Росії,  вчергове завдала удару по Новоросійську. І вчергове російське ПВО пропустило удар. І тут ми маємо один важливий момент: Україна ігнорує «рекомендації» США та європейців утриматися від ударів по портам де йде перевалка нафти.

• 2 •

Судячи з усього Україна пробує підняти ставки, де головна ціль змусити росіян сідати за стіл переговорів.і це абсолютно правильна і логічна стратегія. Але вона має одне але: в нинішньому форматі переговорів, навіть повна зупинка російського експорту не зупинить Путіна. Нам потрібно міняти або формат переговорів або Путіна.

• 3 •

Турне Зеленського по Близькому Сходу може стати прологом до зміни формату. Але я залишаюся при думці, що без появи Китаю переговори мають мінімальні шанси стати більш продуктивними. Просто для розуміння – Балтійські порти дуже важливі для постачання нафти в Піднебесну.

• 4 •

Зараз Росія переживає період найбільшої турбулентності з моменту бунта Пригожина. В таких ситуаціях Путін ніколи не нападає і не робить різких рухів. Він «ховається в куточок» і чекає слушної нагоди, щоб вдарити. Тому, дуже важливо памʼятати цей аспект. «Мовчання» Путіна у відповідь на удари по портовій інфраструктурі тимчасове. Нам важливо зараз не отримати «запаморочення від успіхів». І почати думати над наступним кроком. Я вважаю, що пора подумати про зміну переговорного формату.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
