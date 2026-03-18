Трамп збудував власну стратегію війни з Іраном всупереч реальності

Аліна Самойленко
фото: Reuters

Дональд Трамп ігнорує поради радників щодо війни в Ірані 

Аналіз публічних виступів Дональда Трампа щодо війни з Іраном вказує на значну суперечливість його заяв та ймовірний брак обізнаності в деталях військової кампанії. Останні події продемонстрували, що президент США схильний покладатися на власну інтуїцію, ігноруючи дані розвідки та поради фахівців. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Зокрема, Трамп публічно заявив, що не потребує радників для прийняття стратегічних рішень, мотивуючи це власним «здоровим глуздом» та діловими здібностями. Він навіть розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера за прагнення консультуватися з командою перед відправкою військової допомоги в Ормузьку протоку. Президент США стверджує, що відчуває правильність рішень «кістками», а його прессекретарка назвала це «відчуттям, заснованим на фактах», хоча офіційні розвідувальні структури не підтверджували деякі з його тез про іранські загрози.

Особливе здивування викликали заяви Трампа про те, що атаки Ірану на сусідні країни Перської затоки (Катар, Саудівську Аравію, ОАЕ та інші) стали повною несподіванкою, яку «ніхто не міг передбачити». Президент наполягає, що жоден експерт не попереджав про такий розвиток подій.

Проте факти свідчать про протилежне: задовго до початку конфлікту провідні медіа та аналітичні центри, як-от BBC, Foreign Affairs та Al Jazeera, детально описували сценарії іранської помсти саме через удари по арабських сусідах. Більше того, офіційні особи Тегерана прямо попереджали країни регіону про атаки на американські бази на їхній території у разі агресії США. Навіть очільник Пентагону Піт Гегсет, на відміну від президента, визнав, що військові знали про можливість таких кроків Ірану.

Ситуація з ігноруванням експертизи є системною для Трампа. Ще у 2016 році він заявляв, що фахівці «не бачать лісу за деревами», і він здатен приймати вірні рішення, маючи мінімум знань. Така відстороненість від реальних даних розвідки та міжнародної аналітики стає дедалі помітнішою на тлі розгортання непередбачуваної війни на Близькому Сході.

Як відомо, попри нещодавні заяви Дональда Трампа про фактичне завершення війни з Іраном, президент США активізував дипломатичний тиск на міжнародних партнерів. Трамп закликав Велику Британію, країни НАТО та Китай направити свої військово-морські сили до Ормузької протоки, щоб відновити свободу судноплавства. Трамп підкреслив, що Європа та КНР більше залежать від нафти з Перської затоки, ніж Сполучені Штати, і натякнув, що відсутність допомоги може негативно вплинути на майбутнє НАТО та заплановані переговори з Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

