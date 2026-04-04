Сирський вносить корективи у підготовку ЗСУ

Технологічний прорив та «антидрон-вишколи» будуть впроваджені у підготовку військових

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський оголосив про масштабне оновлення системи підготовки військовослужбовців. В умовах, коли ворог має подвійну перевагу в живій силі та техніці, ключовим пріоритетом Генштабу стає якість навчання, збереження життів бійців та масоване впровадження технологій протидії БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

«Війна змінюється щодня. Тож базовій загальновійськовій підготовці постійно приділяємо увагу. Зокрема під час робочої наради вирішили внести корективи у зміст підготовки щодо боротьби із ворожими БПЛА та посилити технологічну складову, фокус - на роботі із БПЛА та протидії ворожим дронам», – зазначив Сирський.

Командування аналізує зворотний зв’язок від курсантів, що дозволяє підвищувати якість навчання, вдосконалювати програми і матеріально-технічну базу.

Окрему увагу у Збройних силах України приділяють індивідуальній підготовці.

Також триває розосередження полігонів і навчальних центрів та перенесення їх у більш безпечні райони.

За словами Сирського, крім навчальних центрів, на даний час 68 військових частин проводять базову загальновійськову підготовку на своїх фондах. Деякі бригади вже тривалий час готують новачків власними силами, інші - лише нещодавно взялися за цю справу. Важливо одне: результат і якість, заявив Сирський.

Під час наради головнокомандувач заслухав бойові підрозділи. Свої позитивні напрацювання щодо підготовки військовослужбовців продемонстрували 3-тя штурмова і 57-ма мотопіхотна бригади.

«Проблемні питання бачимо. Рішення – напрацьовуємо і впроваджуємо. Водночас наші партнери визнають високий рівень підготовки українського війська – і переймають наш досвід», – розповів Сирський.

