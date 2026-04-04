Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський вносить корективи у підготовку ЗСУ

Максим Бурич
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Крім навчальних центрів, на даний час 68 військових частин проводять базову загальновійськову підготовку на своїх фондах
фото: Олександр Сирський

Технологічний прорив та «антидрон-вишколи» будуть впроваджені у підготовку військових

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський оголосив про масштабне оновлення системи підготовки військовослужбовців. В умовах, коли ворог має подвійну перевагу в живій силі та техніці, ключовим пріоритетом Генштабу стає якість навчання, збереження життів бійців та масоване впровадження технологій протидії БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Сирського.

«Війна змінюється щодня. Тож базовій загальновійськовій підготовці постійно приділяємо увагу. Зокрема під час робочої наради вирішили внести корективи у зміст підготовки щодо боротьби із ворожими БПЛА та посилити технологічну складову, фокус - на роботі із БПЛА та протидії ворожим дронам», – зазначив Сирський.

Командування аналізує зворотний зв’язок від курсантів, що дозволяє підвищувати якість навчання, вдосконалювати програми і матеріально-технічну базу.

Окрему увагу у Збройних силах України приділяють індивідуальній підготовці.

Також триває розосередження полігонів і навчальних центрів та перенесення їх у більш безпечні райони.

За словами Сирського, крім навчальних центрів, на даний час 68 військових частин проводять базову загальновійськову підготовку на своїх фондах. Деякі бригади вже тривалий час готують новачків власними силами, інші - лише нещодавно взялися за цю справу. Важливо одне: результат і якість, заявив Сирський.

Під час наради головнокомандувач заслухав бойові підрозділи. Свої позитивні напрацювання щодо підготовки військовослужбовців продемонстрували 3-тя штурмова і 57-ма мотопіхотна бригади.

«Проблемні питання бачимо. Рішення – напрацьовуємо і впроваджуємо. Водночас наші партнери визнають високий рівень підготовки українського війська – і переймають наш досвід», – розповів Сирський.

Нагадаємо, вище військове командування досліджує дії суміжного підрозділу 425-го окремого штурмового полку «Скеля» у районі Гришиного Донецької області. Про це йдеться у дописі 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Зазначається, що 31 березня, користуючись несприятливими погодними умовами, підрозділ проводив на вказаній ділянці фронту активні дії для розвитку наступу із застосуванням бронетехніки.

Теги: Олександр Сирський війна військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua