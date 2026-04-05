Папа Лев XIV звернувся до Риму та світу із Великоднім посланням

Надія Карбунар
Папа оголосив оголосив наступну суботу днем молитви за мир
«Нехай ті, хто тримає в руках зброю, складуть її! Нехай ті, хто має владу розпалювати війни, оберуть мир!», – сказав понтифік

Папа Римський Лев XIV у неділю, 5 квітня, звернувся із центральної лоджії базиліки Святого Петра до Риму та світу із Великоднім посланням, закликавши світових лідерів до миру. Як передає «Главком», про це повідомляє Vatican News.

«У світлі Пасхи дозвольмо Христу здивувати нас! Дозвольмо Його безмежній любові до нас змінити наші серця! Нехай ті, хто тримає в руках зброю, складуть її! Нехай ті, хто має владу розпалювати війни, оберуть мир! Мир, здобутий не силою, а діалогом! Не з бажанням панувати над іншим, а зустрітися з ним!», – сказав понтифік.

З нагоди свята Папа закликав вірян відкинути «будь-яку волю до суперечки, панування та могутності, і благаймо Господа, щоб Він дарував Свій мир світові», спустошеному війнами та позначеному ненавистю і байдужістю, що «змушують нас почуватися безпорадними перед злом».

«Ввіряємо Господеві всі серця, які страждають і очікують справжнього миру, який тільки Він може дати. Довірмося Йому і відкриймо Йому наші серця! Тільки Він робить новими всі речі!», – сказав Святіший Отець.

Папа Римський також запросив вірян приєднатися до молитовного чування за мир, яке пройде у базиліці Святого Петра наступної суботи, 11 квітня.

Раніше у Ватикані відбулася урочиста Великодня меса, яку очолив Папа Лев. Під час богослужіння у базиліці Святого Петра понтифік звернувся до мільйонів вірян із закликом: не піддаватися страху та пригніченості через масштабні конфлікти, що охопили планету, а активно працювати заради відновлення розірваних зв'язків між народами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його розмови з Папою Римським Левом XIV Росія здійснила масовану атаку на Україну. За словами президента, у момент розмови російські війська атакували українські міста і громади сотнями дронів типу «шахед» та десятками ракет. Удар відбувався хвилями протягом ночі, і щонайменше п’ять регіонів опинилися під обстрілами.

Читайте також:

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 4 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 квітня 2026: традиції та молитва
3 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва
2 квiтня, 22:00
Sv Nikolay було внесено до санкційного списку у квітні 2022 року
США зняли санкції з російського судна, пов’язаного з родиною коханки Путіна
31 березня, 18:39
Зеленський заявив про умову припинення ударів по енергетиці
Путін стане більш договороздатним? Зеленський пояснив роль Близького Сходу у контактах з РФ
30 березня, 12:20
Президент США зазначив, що за свою політичну кар'єру він вже нібито допоміг врегулювати вісім воєн і вважав, що війна в Україні стане дев’ятою у цьому списку
Трамп назвав головну перешкоду для миру: війна в Україні могла бути «найлегшою», але...
28 березня, 09:12
FT: РФ завершує передачу безпілотників, ліків та продовольства Ірану
FT: РФ завершує передачу безпілотників, ліків та продовольства Ірану
26 березня, 02:58
У Росії погіршилися фінансові показники тисяч компаній
Кожна четверта компанія в РФ опинилася у збитках: деталі
13 березня, 15:15
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 березня, 00:00
Кая Каллас закликала ЄС прискорити розширення через загрозу Росії
Каллас закликала прискорити розширення ЄС: причина
9 березня, 18:46

Соціум

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
