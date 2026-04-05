Папа Лев XIV звернувся до Риму та світу із Великоднім посланням

Папа Римський Лев XIV у неділю, 5 квітня, звернувся із центральної лоджії базиліки Святого Петра до Риму та світу із Великоднім посланням, закликавши світових лідерів до миру. Як передає «Главком», про це повідомляє Vatican News.

«У світлі Пасхи дозвольмо Христу здивувати нас! Дозвольмо Його безмежній любові до нас змінити наші серця! Нехай ті, хто тримає в руках зброю, складуть її! Нехай ті, хто має владу розпалювати війни, оберуть мир! Мир, здобутий не силою, а діалогом! Не з бажанням панувати над іншим, а зустрітися з ним!», – сказав понтифік.

З нагоди свята Папа закликав вірян відкинути «будь-яку волю до суперечки, панування та могутності, і благаймо Господа, щоб Він дарував Свій мир світові», спустошеному війнами та позначеному ненавистю і байдужістю, що «змушують нас почуватися безпорадними перед злом».

«Ввіряємо Господеві всі серця, які страждають і очікують справжнього миру, який тільки Він може дати. Довірмося Йому і відкриймо Йому наші серця! Тільки Він робить новими всі речі!», – сказав Святіший Отець.

Папа Римський також запросив вірян приєднатися до молитовного чування за мир, яке пройде у базиліці Святого Петра наступної суботи, 11 квітня.

Раніше у Ватикані відбулася урочиста Великодня меса, яку очолив Папа Лев. Під час богослужіння у базиліці Святого Петра понтифік звернувся до мільйонів вірян із закликом: не піддаватися страху та пригніченості через масштабні конфлікти, що охопили планету, а активно працювати заради відновлення розірваних зв'язків між народами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його розмови з Папою Римським Левом XIV Росія здійснила масовану атаку на Україну. За словами президента, у момент розмови російські війська атакували українські міста і громади сотнями дронів типу «шахед» та десятками ракет. Удар відбувався хвилями протягом ночі, і щонайменше п’ять регіонів опинилися під обстрілами.