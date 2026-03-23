Україна представила дрон, який сам полюватиме на «шахеди» (фото)

Україна впровадила дрон JEDI, що сам шукає і знищує ворожі безпілотники

Перехоплювач отримуватиме цілі від радарів і знищуватиме їх без участі оператора

Міністерство оборони допустило до використання український дрон-перехоплювач JEDI Shahed Hunter, здатний автоматично виявляти та знищувати ворожі безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони України.

Дрон-перехоплювач «Джедай» фото: Міністерство оборони України/Facebook

За даними відомства, апарат отримує інформацію від радіолокаційних станцій у автоматичному режимі та самостійно наводиться на ціль.

Дрон призначений для знищення ударних безпілотників типу Shahed, «Герань» і «Гербера», а також перехоплення розвідувальних апаратів, зокрема Zala і Supercam.

Швидкість польоту JEDI перевищує 350 км/год, а робоча висота сягає до 6 км. Він оснащений бойовою частиною масою близько 500 грамів.

Апарат має вертикальний зліт, важить близько 4 кг і обладнаний денною та тепловізійною камерами, що дозволяє працювати цілодобово. Один дрон може контролювати повітряний простір у радіусі до 40 км.

У Міноборони наголосили, що розвиток систем протиповітряної оборони залишається ключовим пріоритетом. «Нагадаємо, захист неба є пріоритетом Плану війни України. Ціль – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів», – зазначили у відомстві.

